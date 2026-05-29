FeelEverywhere investe 4 milhões na reconversão do antigo parque de campismo de Viana do Castelo

A FeelEverywhere está a investir quatro milhões de euros na reconversão do antigo parque de campismo de Viana do Castelo num espaço de turismo de natureza e bem-estar, que terá 17 unidades de glamping e 42 lugares para autocaravanas. O projeto de turismo “FeelViana Nature” deverá abrir portas em maio de 2027 e criar 32 postos de trabalho diretos, segundo avançou ao ECO/Local Online José Sampaio, administrador executivo da FeelEverywhere.

Este projeto da empresa FeelEverywhere surge no âmbito da “estratégia de expansão, a cinco anos, do conceito do FeelViana Sport Hotel outras localizações do país”, explica José Sampaio, acrescentando que este “não será um parque de campismo tradicional, mas sim um polo de atração para a região“.

A exploração do antigo parque de campismo foi adjudicada à FeelEverywhere pelo município em março deste ano e o contrato prevê uma concessão “com a duração de 20 anos ou até 30, através de renovações sucessivas por períodos de cinco anos”. O antigo parque de campismo encontra-se fechado após mais de seis décadas de exploração pela Orbitur.

Além das 17 unidades de glamping e 42 lugares para autocaravanas, o projeto prevê ainda “uma zona wellness , restaurante de conceito saudável e lifestyle e ainda um ‘Performance Training Center’ integrado na natureza e aberto durante todo o ano.

A sociedade Mello Capital, detida pelos empresários Ricardo Cunha Vaz e Gonçalo Mello, representa um grupo de investidores portugueses que detém a maioria do capital da FeelEverywhere, nova proprietária do FeelViana Sport Hotel, integrando a estrutura acionista os empresários José Sampaio e Carlos Palhares, que estiveram na génese do FeelViana Sport Hotel.