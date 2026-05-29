Aeroespacial

Foguetão da Blue Origin explode na rampa de lançamento durante ensaio

  • Lusa
  • 7:47

Vídeo mostra fumo a sair da parte inferior do foguetão New Glenn, detido pela empresa do bilionário Jeff Bezos, antes de uma explosão o destruir completamente.

O foguetão New Glenn da Blue Origin explodiu enquanto se encontrava na plataforma de lançamento para um teste de ignição em Cabo Canaveral, na Flórida, noticiaram na quinta-feira os meios de comunicação norte-americanos.

“Detetámos uma anomalia durante o teste de ignição”, declarou a empresa do bilionário Jeff Bezos numa breve mensagem publicada na rede social X, acrescentando que “todo o pessoal foi localizado”.

Um vídeo mostra fumo a sair da parte inferior do foguetão antes de uma explosão o destruir completamente.

O deputado da Flórida Mike Haridopolos, cujo círculo eleitoral inclui Cabo Canaveral, indicou no X ter “conversado” com o chefe da NASA, Jared Isaacman, sobre a explosão.

“Estou aliviado por não terem sido registados feridos e agradeço aos socorristas, aos engenheiros e às equipas de lançamento que agiram rapidamente”, escreveu Haridopolos.

Em abril, a Blue Origin já tinha sofrido um revés, quando uma avaria impediu o seu grande foguetão New Glenn de colocar um satélite de comunicações na órbita pretendida. A empresa espacial abriu um inquérito.

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