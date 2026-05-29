Defesa

Força Aérea prefere F-35 americanos aos caças europeus

  • ECO
  • 8:30

Estudo interno mediu 20 critérios técnicos e colocou em primeiro lugar o norte-americano F35A Lightening II, da Lockheed Martin. Negócio para substituir os F-16 pode valer até 5.000 milhões de euros.

Os principais fabricantes mundiais de ­aviões de combate preparam-se para disputar um contrato com o Estado português para vender entre 14 a 28 caças — um negócio que deve valer entre 3 mil milhões e 5 mil milhões de euros — para substituir os F-16.

A decisão não está tomada e ainda nem sequer foi aberto um concurso público, mas a preferência da Força Aérea Portuguesa (FAP), de acordo com um estudo que realizou internamente mediante 20 critérios técnicos, é pelo norte-americano F35A Lightening II, da Lockheed Martin, o mesmo fabricante dos F-16.

Em segundo lugar terá ficado o Gripen E, produzido pelos suecos da Saab, numa análise em que também foram avalia­dos o Eurofighter Typhoon, da Airbus, e o Rafale francês, da Dassault Aviation. No entanto, este relatório, citada pelo Expresso (acesso pago), mantém-se sob reserva e ainda não chegou aos decisores políticos, segundo o gabinete do ministro da Defesa, Nuno Melo.

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