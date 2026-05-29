Franceses do Novobanco também vão comprar seguradora GamaLife

O francês Groupe BPCE, que comprou o Novobanco, está a negociar em exclusividade a compra da seguradora GamaLife, que o fundo de private equity Apax Partners pôs à venda no fim do ano passado, escreve o Jornal Económico (acesso pago).

A Apax Partners contratou o UBS e a Nomura para encontrar compradores para a GamaLife, seguradora nascida da transformação da GNB Vida, adquirida ao Novobanco em 2019. Na corrida estavam ainda a seguradora Generali (dona da Tranquilidade) e o banco italiano BFF.

Estes tinham sido os três selecionados para a segunda fase na corrida à compra da GamaLife, tal como noticiou a Reuters no ano passado, que referia ainda que a Apax Partners avaliava a seguradora GamaLife em cerca de 600 milhões de euros. Espera-se que o negócio seja fechado em breve.