Fundo Moon Capital compra 20% da empresa de gestão de lixos Olimec

O fundo de private equity Moon Capital, fundado por Sílvia Mota e Ana Sá Ribeiro e gerido pela Eaglestone Capital Partners, anunciou esta sexta-feira a compra de uma participação de 20% na empresa portuguesa Olimec, dedicada à gestão, reparação e manutenção de equipamentos na área dos resíduos urbanos.

A Olimec, com sede na Maia e fábrica em Palmela, faz a gestão de frotas de camiões e desenvolve soluções para recolha de lixo desde 2016, quando foi fundada por Juliana Oliveira e Luís Tavares. Atualmente, é responsável pelo fornecimento de peças críticas e pela assemblagem exclusiva da marca Farid para Portugal e para os PALOP.

O investimento do Moon Capital visa precisamente acelerar a expansão internacional da empresa nortenha, que os investidores consideram estar “apoiada em sólidos indicadores financeiros”, de acordo com a informação divulgada aos meios de comunicação social. Segundo os dados consultados pelo ECO, a Olimec lucrou 1,05 milhões de euros em 2024 e teve um volume de negócios de 8,70 milhões de euros, o que representou um crescimento de 13% em relação ao ano anterior.

“Esta parceria surge no momento exato. Após uma década de consolidação técnica, este investimento vai permitir-nos acelerar a inovação e dar o salto definitivo para a expansão internacional, mantendo a excelência que os nossos clientes reconhecem”, explica a fundadora e CEO da Olimec, Juliana Oliveira.

Juliana Oliveira é o principal rosto por detrás da empresa que tanto vende limpa-praias como presta assistência técnica de mecânica, hidráulica, serralharia e eletricidade para veículos pesados e máquinas industriais. A empreendedora destacou-se quando, em 2013, saiu da auditora KPMG para salvar o negócio do avô, a sociedade Joaquim de Oliveira Lda., que acabou por levar ao nascimento de uma startup de metalomecânica.

A escolha da Olimec para o arranque do portefólio da private equity tem por base o objetivo do Moon Capital de identificar empresas altamente rentáveis, focadas na transição energética e com liderança feminina. Neste caso, do ponto de vista de sustentabilidade, a Olimec tem em curso um projeto ao abrigo do PRR focado na redução da sua pegada carbónica em mais de 30% e do consumo energético em pelo menos 40%.

“Este passo representa um sinal de confiança na nossa visão. Garantir a igualdade de género no acesso ao investimento não é uma causa social, é uma estratégia de lucro e inovação. Queremos investir em empresas com elevado potencial de crescimento, demonstrando que a diversidade na liderança e a sustentabilidade são motores reais de criação de valor”, defendem as cofundadoras do fundo Moon Capital, Sílvia Mota e Ana Sá Ribeiro.

O investimento da Moon Capital surge após concluir o primeiro fecho de capital, superando o valor de cinco milhões de euros que tinha estabelecido para começar a investir. Porém, o plano é atingir um montante total sob gestão de 75 milhões de euros na Península Ibérica, com tickets de investimento médios que variam entre um milhão e os cinco milhões de euros. A estratégia do fundo combina o apoio financeiro com mentoria, formação e acesso a redes de contactos internacionais.