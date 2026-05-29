Governo atribui 4,5 milhões de euros ao Campo de Tiro de Alcochete

O Governo aprovou, esta sexta-feira, uma despesa de 4,5 milhões de euros para desmilitarizar o Campo de Tiro de Alcochete, onde deve avançar o aeroporto Luís de Camões. O envelope é “destinado a operações como a deteção e inativação de engenhos explosivos e a preparação segura dos terrenos, atualmente afetos a uso militar, indica o comunicado do Conselho de Ministros.

Desativar o Campo de Tiro, continua o Governo, “é essencial” para que a ANA, concessionária do novo aeroporto, realize os “estudos técnicos e ambientais” e inicie “os trabalhos de campo” para avançar com a infraestrutura.

O calendário aponta para que o futuro Aeroporto Luís de Camões, com um custo previsto de 8,5 mil milhões de euros, esteja a operar em 2037. A ANA prevê que o novo aeroporto tenha uma capacidade inicial de 45 milhões de passageiros, na inauguração. E projeta uma evolução para cerca de 52 milhões de passageiros em 2060.