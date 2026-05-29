Governo reduz apoio fiscal à gasolina e gasóleo em quase dois cêntimos

O Governo decidiu, esta sexta-feira, reduzir o apoio fiscal ao gasóleo em 1,9 cêntimos e à gasolina em 1,8 cêntimos depois do setor apontar para uma descida de cerca de 12 cêntimos nos preços dos combustíveis na próxima semana.

Os descontos, em sede do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP), serão de “43,80 euros e de 42,18 euros por cada mil litros” respetivamente para o gasóleo, o combustível mais vendido no país, e a gasolina partir da próxima segunda-feira, indica a portaria publicada em Diário da República. Esta semana, o apoio atingiu 63,56 euros para o gasóleo e 60,4 euros para a gasolina por cada mil litros.

O ACP, em dados avançados ao ECO esta manhã, tinha antecipado uma queda de 12 cêntimos nos preços de ambos os combustíveis como reflexo da baixa acentuada das cotações do petróleo no mercado internacional. O Brent terminou mesmo a semana abaixo da barreira dos 100 dólares. Com a redução do apoio fiscal, agora anunciado pelo Governo, a descida do preço em ambos os combustíveis será assim menor que a prevista pelo setor.

Esta semana, o gasóleo desceu 0,4 cêntimos e a gasolina 1,4 cêntimos, tendo em conta o aumento do desconto extraordinário do ISP em 0,3 cêntimos no gasóleo e de 0,31 cêntimos na gasolina.

Com o conflito no Médio Oriente, o Governo criou um mecanismo para mitigar os efeitos da alta do preço do petróleo nos bolsos dos portugueses na hora de ir à bomba de gasolina. Enquanto o preço dos combustíveis estiver dez cêntimos acima do valor registado na semana de 2 a 6 de março, antes da ofensiva militar dos EUA e Israel ao Irão, poderá existir um apoio fiscal.