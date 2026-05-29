Instituto Coordenadas conclui que as PME têm uma grande oportunidade de crescimento se conseguirem aproveitar o aumento dos gastos com defesa

Num contexto marcado pelo aumento sustentado dos gastos com defesa na Europa e pelo reforço da autonomia estratégica do continente, o Instituto de Coordenadas publica uma nova análise que sublinha o papel estrutural das pequenas e médias empresas espanholas (PME) como motor de inovação, especialização tecnológica e competitividade no setor.

O think tank argumenta que este tipo de empresa precisa de encontrar formas de fortalecer os laços com as principais empresas. Assim, destacam o papel fundamental das feiras do setor para a integração destas empresas no ecossistema industrial e para lhes dar acesso a mercados nacionais e internacionais.

A análise mostra que, embora as pequenas e médias empresas mal representem cerca de 5% do volume de negócios direto, segundo dados do próprio setor, o seu peso real é muito maior.

Segundo a entidade, quando se incorpora o efeito da cadeia de abastecimento, da subcontratação industrial e da sua participação em programas tecnológicos, as PME podem gerar entre 30% e 40% do valor económico real do setor em Espanha.

Tendo em conta que os gastos com defesa já atingiram 2% em Espanha e que em 2025 se situaram nos 33.000 milhões de euros, o think tank calcula que em 2030 os gastos poderão atingir um intervalo entre 42.000 e 50.000 milhões de euros (estimando que representarão entre 2,3% e 2,5% do PIB). Assim, as PME do setor poderão aspirar a captar entre 60.000 e 80.000 milhões de euros entre 2026 e 2030, tendo em conta que estas empresas geram entre 30% e 40% do valor económico real da indústria de defesa.

Deste volume potencial, a maioria estará concentrada em áreas como digitalização militar, sistemas não tripulados, defesa cibernética, manutenção avançada, logística inteligente, fornecimento de peças e peças sobressalentes e componentes eletrónicos, segmentos onde as PME têm vantagens competitivas estruturais.

Ele afirma que isso os coloca como um elemento crítico para o desenvolvimento industrial e tecnológico da defesa, e explica porque o atual aumento dos gastos em defesa abre uma oportunidade particularmente relevante para este segmento de negócio.

No entanto, salienta que o acesso das PME ao mercado é condicionado pela sua capacidade de se integrar nas cadeias de abastecimento lideradas por grandes empresas e de participar em programas internacionais, o que torna necessário reforçar os mecanismos de ligação, visibilidade e colaboração. O Instituto sublinha que estas empresas precisam de procurar formas de fortalecer os laços com as grandes empresas de tratores e aceder aos mercados internacionais, e que devem dispor dos recursos para enfrentar os investimentos.

As feiras setoriais, tanto em Espanha como no resto da Europa, estão a consolidar-se como um instrumento chave no processo, facilitando acordos com grandes empreiteiros, instituições e parceiros tecnológicos, e atuando como plataformas para gerar oportunidades comerciais, alianças industriais e acesso a programas de financiamento, segundo o Instituto Coordenadas.

AS FEIRAS

A entidade sublinha que as principais feiras internacionais do setor, como a Eurosatory (França), DSEI (Reino Unido), IDEX (Emirados Árabes Unidos) ou FEINDEF (Espanha), são instrumentos fundamentais para a internacionalização das PME de defesa, facilitando o acesso a parceiros, clientes, grandes empreiteiros, instituições e investidores, e atuando como plataformas para visibilidade, cooperação industrial e abertura a novos mercados.

No caso das pequenas e médias empresas espanholas, o Instituto de Coordenadas enfatiza o papel desempenhado pela Feira Internacional de Defesa e Segurança (FEINDEF), pois é um instrumento fundamental para a ativação do ecossistema nacional e a projeção internacional deste tipo de empresa.

Com quase 630 expositores na sua última edição em 2025 e com a presença de delegações oficiais de 91 países, o FEINDEF consolidou-se como um espaço de ligação entre indústria, instituições e o mercado global, facilitando o acesso das PME a oportunidades que, de outra forma, seriam difíceis de alcançar.

O relatório sublinha que o FEINDEF acrescenta valor às PME espanholas em quatro dimensões, como o acesso institucional, internacionalização, integração industrial e acesso a programas europeus, facilitando a criação de consórcios.

“Para as PME, as feiras não são apenas vitrines institucionais, mas mercados reais onde se iniciam processos de contratação, se acede às cadeias de abastecimento de grandes empreiteiros e se criam consórcios para competir por programas europeus. O acesso efetivo das PME a esta oportunidade dependerá em grande parte da sua capacidade de se posicionarem nas cadeias de valor lideradas por grandes empreiteiros que atuam como porta de entrada para programas de Defesa, um pilar de uma indústria com procura limitada por bens e serviços”, disse Jesús Sánchez Lambás, Vice-Presidente do Instituto de Coordenadas.

O Instituto de Coordenadas conclui que o atual ciclo de investimento em defesa representa uma oportunidade histórica para fortalecer o tecido industrial espanhol, desde que sejam articulados mecanismos eficazes que permitam às PME aceder às oportunidades existentes.

“O crescimento do setor da defesa na Europa não pode ser compreendido sem o papel das PME que proporcionam inovação, especialização, flexibilidade e capacidade tecnológica. O essencial agora é garantir que possam ser totalmente integrados na cadeia de valor e aceder aos mercados internacionais através de mecanismos de apoio financeiro ao abrigo dos principais programas estatais e da NATO. Sem as PME, o grande setor da defesa não poderia existir”, disse Jesús Sánchez Lambás.

Por fim, o think tank alerta que aproveitar esta oportunidade dependerá da capacidade de reforçar a colaboração público-privada, facilitar o acesso a programas europeus, promover a internacionalização e consolidar espaços de ligação, como feiras setoriais.