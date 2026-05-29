Direto Irão realiza disparos de advertência contra “navios infratores” no Estreito de Ormuz
Washington assegura que, apesar dos ataques intermitentes na região em guerra, o "cessar-fogo mantém-se", enquanto as partes chegam a um consenso sobre um texto comum que ponha fim ao conflito.
As Forças Armadas iranianas realizaram disparos de advertência contra “navios infratores” no Estreito de Ormuz, num contexto de crescente incerteza sobre as negociações com os Estados Unidos. A agência de notícias iraniana Fars assinalou no Telegram “a possibilidade de um confronto nas águas” da região.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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