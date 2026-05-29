Onze empresas portuguesas integram o ranking “líderes climáticos da Europa 2026”, do Financial Times
Da banca à energia, o ranking do Financial Times distinguiu onze empresas portuguesas, num total de 600 empresas, consideradas líderes na ação climática. Saiba quais são.
EDP, REN, NOS, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Novobanco, CTT, Altri, Corticeira Amorim, Navigator, Sonae e Toyota Caetano integram o ranking “Europe’sClimate Leaders 2026”, elaborado pelo Financial Times e pela Statista. A lista é liderada pela finlandesa Fortum.
O ranking distingue as 600 empresas europeias que mais têm progredido na redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Em Portugal, a EDP volta a destacar-se como a empresa melhor classificada, com 81 pontos em 100, seguida da REN (78,8) e da NOS (74,6). A fechar o top cinco nacional surgem a Caixa Geral de Depósitos (70,3) e o Novobanco (65,7).
Seguem-se os CTT (64,8), a Altri (60,3), a Corticeira Amorim (60,1), a Navigator (56,7), a Sonae (47,8) e a Toyota Caetano (47,2).
No topo global da lista está a finlandesa Fortum (96,2 pontos), seguida da Accenture (96,1) e da francesa Dassault Systèmes (87,6).
Face à edição de 2025, em que apenas 10 empresas portuguesas foram incluídas, várias mantêm presença no ranking deste ano, nomeadamente a EDP, a REN, a NOS, a Caixa Geral de Depósitos, a Sonae, o Novobanco e os CTT.
Já na transição para 2026, registaram-se algumas alterações no universo nacional: saíram o Millennium bcp, a Jerónimo Martins e a Luís Simões, enquanto entraram a Altri, a Corticeira Amorim, a Navigator e a Toyota Caetano.
O clima é uma das áreas prioritárias de Bruxelas para os próximos sete anos. A Comissão Europeia propõe mobilizar mais de 700 mil milhões de euros, o correspondente a 35% do orçamento para o quadro financeiro entre 2028 a 2034, para as áreas de clima e ambiente.
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