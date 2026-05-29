Onze empresas portuguesas integram o ranking “líderes climáticos da Europa 2026”, do Financial Times

EDP, REN, NOS, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Novobanco, CTT, Altri, Corticeira Amorim, Navigator, Sonae e Toyota Caetano integram o ranking “Europe’sClimate Leaders 2026”, elaborado pelo Financial Times e pela Statista. A lista é liderada pela finlandesa Fortum.

O ranking distingue as 600 empresas europeias que mais têm progredido na redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Em Portugal, a EDP volta a destacar-se como a empresa melhor classificada, com 81 pontos em 100, seguida da REN (78,8) e da NOS (74,6). A fechar o top cinco nacional surgem a Caixa Geral de Depósitos (70,3) e o Novobanco (65,7).

Seguem-se os CTT (64,8), a Altri (60,3), a Corticeira Amorim (60,1), a Navigator (56,7), a Sonae (47,8) e a Toyota Caetano (47,2).

No topo global da lista está a finlandesa Fortum (96,2 pontos), seguida da Accenture (96,1) e da francesa Dassault Systèmes (87,6).

Face à edição de 2025, em que apenas 10 empresas portuguesas foram incluídas, várias mantêm presença no ranking deste ano, nomeadamente a EDP, a REN, a NOS, a Caixa Geral de Depósitos, a Sonae, o Novobanco e os CTT.

Já na transição para 2026, registaram-se algumas alterações no universo nacional: saíram o Millennium bcp, a Jerónimo Martins e a Luís Simões, enquanto entraram a Altri, a Corticeira Amorim, a Navigator e a Toyota Caetano.

O clima é uma das áreas prioritárias de Bruxelas para os próximos sete anos. A Comissão Europeia propõe mobilizar mais de 700 mil milhões de euros, o correspondente a 35% do orçamento para o quadro financeiro entre 2028 a 2034, para as áreas de clima e ambiente.