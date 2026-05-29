PJ faz buscas a responsáveis da Carris e da empresa de manutenção do Elevador da Glória

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas nas casas dos responsáveis da Carris por causa do descarrilamento do Elevador da Glória. Segundo avança a CNN Portugal, há suspeitas dos crimes de homicídio por negligência e de violação de regras de segurança.

Os visados da operação são responsáveis da Carris, mas também da empresa MAIN, que estava subcontratada para fazer a manutenção do elevador. As buscas contam com 20 inspetores da PJ e um procurador do Ministério Público (MP), Joaquim Morgado, responsável pelo processo-crime que corre termos no DIAP de Lisboa.

O acidente, que ocorreu em setembro do ano passado, provocou a morte de 16 pessoas. Foram identificadas falhas graves com os cabos do sistema de travagem do elevador.