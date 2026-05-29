Polónia recebe 6,6 mil milhões via SAFE. É o primeiro país a receber empréstimo militar

A Polónia recebeu a primeira tranche de 6,6 mil milhões de euros do SAFE, 15% do montante de 43,7 mil milhões de euros garantidos pelo país no programa de empréstimo europeu para compras de defesa. É o primeiro país, dos 19 que se candidataram ao montante global de 150 mil milhões de euros, a receber a primeira tranche.

“O pré-financiamento de 6,6 mil milhões de euros para a Polónia, anunciado hoje no âmbito do SAFE, é um passo concreto para a nossa segurança comum. Irá contribuir para uma implementação mais rápida dos investimentos e reforçar a preparação da Europa através de uma maior cooperação e de capacidades conjuntas”, considera Andrius Kubilius, comissário europeu da Defesa e Espaço, citado em comunicado.

A Polónia — que garantiu um dos maiores montantes do empréstimo — é o primeiro país a receber a primeira tranche do empréstimo, sendo que, até ao momento, além do país liderado por Donald Tusk, apenas a Lituânia já tinha fechado contratos com Bruxelas, segundo anunciou Ursula von der Leyen.

“A Europa deve estar preparada para qualquer cenário e pronta para agir em quaisquer circunstâncias. O programa de empréstimos SAFE é um elemento importante nessa missão — é uma ferramenta essencial para garantir e desenvolver as capacidades militares urgentes do nosso continente”, afirma Henna Virkkunen, vice-presidente executiva para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, citada em comunicado.

Este pagamento de pré-financiamento ocorre após “a conclusão de todas as etapas processuais necessárias”. Outros pagamentos serão efetuados “à medida que o plano SAFE polaco for implementado progressivamente”, pode ler-se em comunicado.

Portugal garantiu uma fatia de 5,8 mil milhões de euros do SAFE. A assinatura dos contratos, segundo o ministro da Defesa, poderá acontecer em junho/julho, tendo resvalado do prazo inicialmente apontado de abril. Portugal deverá receber depois a primeira tranche de 876 milhões.