Prestação da casa sobe até 70 euros em junho e dá maior salto desde 2023

É um dos efeitos indiretos da guerra no Irão que está a penalizar o bolso das famílias portuguesas. Os contratos de empréstimo à habitação que forem revistos no próximo mês vão registar o maior salto na prestação desde dezembro de 2023, com subidas que podem chegar a 70 euros, de acordo com as simulações realizadas pelo ECO.

O agravamento dos encargos mensais com a casa reflete a subida das taxas Euribor, usadas no cálculo da mensalidade do crédito com taxa variável e mista, que são a maioria em Portugal. Estas taxas interbancárias estão a subir desde o final de fevereiro perante as expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) vai ter de aumentar as taxas diretoras para responder às pressões inflacionistas que já se sentem por conta da subida dos preços.

Os mercados estão a antecipar três subidas de 25 pontos até final do ano, com a primeira subida a ser decidida já na reunião de 11 de junho.

E mesmo que EUA e Irão chegassem agora a um acordo de paz, o que não deixaria de ser uma boa notícia, os impactos nos preços são irreversíveis, lembrou o governador do Banco de Portugal esta semana.

“Se o conflito terminar agora, obviamente, terá um impacto mais positivo. Mesmo assim, já existiram disrupções da oferta ao nível do petróleo, gás natural e também algumas matérias-primas críticas, como o hélio, que é essencial para os semicondutores, mas também para os fertilizantes”, sublinhou Álvaro Santos Pereira.

“Todas essas disrupções de oferta vão ter um efeito alargado nos próximos tempos”, avisou o governador, que tem assento no conselho do BCE que decide o rumo da política monetária na Zona Euro.

Guerra no Irão puxa pelas Euribor

Fonte: Refinitiv

Quanto é que a minha prestação vai subir?

Ou seja, as famílias já estão a sentir o impacto da guerra nos preços dos bens e serviços que compram no dia-a-dia. A taxa de inflação em abril acelerou para 3,3%, com os preços a subirem ao nível mais rápido em dois anos.

E quem está a pagar o crédito da casa ao banco vai sair duplamente penalizado no próximo mês, tendo em conta a evolução das Euribor em maio. No prazo a 12 meses, por exemplo, a média mensal deste mês escalou para o valor mais alto em mais de ano e meio. Nos outros prazos também subiram de forma acentuada.

Para um crédito de 150 mil euros a 30 anos e com um spread de 1%, as contas para junho são as seguintes:

Euribor a três meses : a prestação a pagar nos próximos três meses subirá mais de 17,35 euros (2,74%) para mais de 650,66 euros;

: a prestação a pagar nos próximos três meses subirá mais de 17,35 euros (2,74%) para mais de 650,66 euros; Euribor a seis meses: a prestação que vai pagar nos próximos seis meses deverá superar os 676 euros, uma subida de 33,5 euros em relação à prestação que pagava desde dezembro;

a prestação que vai pagar nos próximos seis meses deverá superar os 676 euros, uma subida de 33,5 euros em relação à prestação que pagava desde dezembro; Euribor a 12 meses: a prestação que vai pagar nos próximos 12 meses ascenderá a 700 euros, mais 60,31 euros face à prestação que pagou no último ano.

Para o ajudar a calcular a prestação do seu crédito à habitação, o ECO preparou um simulador. Faça as contas para o seu caso.

Tenho um crédito à habitação no valor de euros, contratualizado por um prazo de anos, indexado à Euribor a 12 meses (que há um ano estava nos % ), com um spread de % . A prestação da casa que pago atualmente é de 308 euros, mas caso a Euribor a 12 meses passe para % , a prestação passa para 432 euros. (Mude os campos sublinhados para descobrir os números mais próximos da sua previsão.)

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o simulador.