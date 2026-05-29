Prevenção cardiovascular entra numa nova fase após os resultados do REDUCE-IT

Esta é uma das principais conclusões reforçadas pelo estudo internacional REDUCE-IT, publicado no ‘New England Journal of Medicine’, que mostrou uma redução de 25% nos grandes eventos cardiovasculares em doentes tratados com estatinas e com níveis de LDL já controlados.

Os dados confirmaram que o risco cardiovascular residual significativo permanece mesmo em doentes que recebem o padrão de cuidados recomendado. A inflamação vascular, a instabilidade da placa aterosclerótica e os triglicéridos elevados continuam a aumentar a probabilidade de um novo enfarte, AVC ou até morte cardiovascular. Por esta razão, a intervenção precoce após uma síndrome coronária aguda é agora considerada uma prioridade clínica.

As análises mais recentes também mostram benefícios ainda mais acentuados em doentes com enfarte prévio recente, com reduções especialmente significativas no reenfarte e necessidade de revascularização urgente. Para a comunidade científica, estes resultados representam uma mudança importante na prevenção cardiovascular secundária e reforçam a necessidade de agir para além do controlo tradicional do colesterol LDL.