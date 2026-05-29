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Renova volta a estudar hábitos de leitura na casa de banho

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A marca portuguesa regressou às Feiras do Livro de Lisboa e de Madrid com o inquérito "Qual é a tua leitura no WC?".

A Renova voltou, pelo terceiro ano consecutivo, às Feiras do Livro de Lisboa e Madrid para questionar os consumidores sobre os seus hábitos de leitura na casa de banho.

O inquérito “Qual é a tua leitura no WC?”, entre o humor e a curiosidade, quer perceber o que mudou e o que permanece. Será que o telemóvel substituiu definitivamente o livro? Ainda há quem folheie revistas ou até leia rótulos de champô? “Ao longo das últimas edições, foram reveladas as tendências, mostrando que o WC continua a ser, para muitos, um espaço onde se lê — sem filtros“, explica a marca, em comunicado.

Para além de responderem às perguntas do inquérito, os participantes da Feira do Livro de Lisboa são desafiados a sugerir um título e sinopse de um livro ideal para ler no WC. A proposta mais original será premiada com 250 euros em livros e um pack de produtos Renova TextilPapier.

A Renova volta assim a marcar presença na Feira do Livro de Lisboa, de 27 de maio a 14 de junho, e na Feira do Livro de Madrid, de 29 de maio a 14 de julho. O regulamento pode ser consultado aqui.

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