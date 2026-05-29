Roménia sofre ataque de drone russo. NATO pronta a “defender cada centímetro do território aliado”

A Roménia, membro da NATO, afirmou esta sexta-feira que um drone russo atingiu um prédio, ferindo duas pessoas, em Galati, uma cidade do sudeste do país durante um ataque russo noturno contra a Ucrânia. A NATO “está pronta para defender cada centímetro do território aliado”, garante Mark Rutte, secretário-geral da Aliança Atlântica. Bucareste apresentou um pedido formal à NATO para o envio de “capacidades adicionais contra drones” para reforçar a defesa do território

Já não é a primeira vez que a Roménia sofre incursões de drones russos. O país, que compartilha uma fronteira terrestre de 650 km com a Ucrânia, desde a invasão já sofreu 28 incursões de drones no seu espaço aéreo, mas é a primeira vez que um drone atingiu uma área densamente povoada causando feridos, segundo informação do Ministério da Defesa romeno, noticia a Reuters.

A ministra dos Negócios Estrangeiros romena, Oana Toiu, classificou o incidente como uma “grave violação do direito internacional” e afirmou que Bucareste “solicitou medidas para acelerar a transferência de capacidades antidrone para a Roménia”. O embaixador russo no país foi ainda convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Presidente romeno, Nicusor Dan, já convocou de urgência o Conselho Supremo de Defesa Nacional. “O caráter sem precedentes deste evento exige uma resposta firme, coordenada e proporcionada, aos níveis nacional, aliado e internacional”, justificou a Presidência romena num comunicado citado pelas agências francesa AFP e espanholas EFE e EP. A reunião teve início às 11:00 locais (09:00 em Lisboa), precisou a administração presidencial da Roménia.

O conselho de defesa reuniu-se para “discutir as implicações do incidente mais grave” a atingir o país membro da NATO e da União Europeia (UE) desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O incidente resulta do “desprezo sistemático pelo Direito Internacional” por parte de Moscovo e da forma como opera sistemas de armas junto às fronteiras da NATO, indicou o presidente romeno que defendeu a atuação do Exército, esclarecendo que o drone não foi abatido por “não existirem condições que permitissem ser destruído sem o risco de colocar em perigo, de forma significativa, a segurança da população civil”.

Em conferência de imprensa em Bucareste, o vice-comandante das forças armadas, general Gheorghe Maxim, disse que a força militar dispôs de apenas quatro minutos para garantir uma interceção segura dó drone, um tempo “extremamente curto”. “Não existia nenhuma possibilidade realista de o intercetar em total segurança”, explicou, corroborando a informação divulgada pelo Presidente da República.

Face ao incidente, Bucareste apresentou um pedido formal à NATO para o envio de “capacidades adicionais contra drones” para reforçar a defesa do território. Nicusor Dan adiantou ainda que levará o caso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para denunciar as “brutais e reiteradas violações” russas.

Bruxelas e NATO reagem

A Rússia “cruzou mais uma linha”. Foi assim que reagiu ao incidente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A responsável, recorde-se, esteve recentemente de visita à Lituânia, depois de várias incursões de drones russos aos países Bálticos.

“Manifestamos nossa total solidariedade à Roménia e ao seu povo. Enquanto continuamos a fortalecer nossa segurança e dissuasão, especialmente em nossa fronteira leste, manteremos a pressão sobre a Rússia. Estamos a preparar um 21º pacote de sanções”, anunciou numa publicação na rede social X.

“A NATO está pronta para defender cada centímetro do território aliado”, garantiu Mark Rutte, secretário-geral da NATO, numa publicação na rede social X.

“Continuaremos a reforçar nossa prontidão para dissuadir e defender-nos contra qualquer ameaça, incluindo drones. O comportamento imprudente da Rússia representa um perigo para todos nós. Eles continuam a atacar civis e infraestruturas civis em toda a Ucrânia. E a noite passada demonstrou, mais uma vez, que as implicações de sua guerra de agressão ilegal não se limitam à fronteira”, disse.

“A guerra da Rússia precisa terminar, assim como seu desrespeito pela segurança civil. Por nossa parte, continuaremos a fortalecer nossa dissuasão e defesa em território nacional e a apoiar a Ucrânia em sua defesa contra a agressão russa”, disse ainda o responsável da NATO.

Zelensky já reagiu a este incidente que atingiu o país vizinho. “É realmente necessário intensificar a pressão sobre a Rússia para que esta guerra não se prolongue ou se agrave. Na noite passada, os russos realizaram um ataque deliberado à nossa região sul – a região de Odessa, que faz fronteira com a Roménia. Este foi mais um ataque cínico contra a infraestrutura civil em nossas cidades e em nossas águas, visando navios porta-contentores civis. Um dos drones — essencialmente um equivalente a um míssil submarino — também atingiu um prédio residencial civil na Roménia”, disse na rede social X, depois partilhar a publicação de Von der Leyen.

“Desejamos uma rápida recuperação aos feridos. Estamos prontos para apoiar a Roménia de todas as formas necessárias nestas circunstâncias. Contamos com as novas sanções da União Europeia contra a Rússia para que sejam realmente rigorosas e façam a Rússia sentir que seus ataques representam perdas significativas para o próprio país. Isso seria justo. Agradecemos a todos que estão ajudando a proteger vidas!”, disse ainda.

(Última atualização às 11h58)