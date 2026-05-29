Rússia ameaça retaliar após cônsul na Roménia ter sido declarado ‘persona non grata’

A Rússia ameaçou hoje “medidas de retaliação” iminentes em resposta à decisão da Roménia de declarar o cônsul-geral russo no país ‘persona non grata’ e encerrar o consulado após um drone ter atingido um edifício.

“As medidas de retaliação (…) não se farão esperar”, assegurou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, às agências de notícias russas.

Zakharova afirmou ainda que os países ocidentais estão a “fazer barulho” em torno do incidente com o objetivo de “desviar a atenção” de um ataque da Ucrânia contra uma residência de estudantes na região ocupada de Lugansk, que resultou em 21 mortos. A porta-voz da diplomacia russa acrescentou que a Roménia precisava de algo para justificar o encerramento do consulado russo no país e que agora o conseguiu.

Momentos antes o Kremlin afirmou que o Presidente russo, Vladimir Putin, foi informado sobre o incidente com um drone que, segundo Bucareste, é de fabrico russo e colidiu com um edifício residencial numa cidade romena, perto da fronteira com a Ucrânia. “O que é que vocês pensavam? Que íamos esconder isso [do Presidente]?”, disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, à imprensa em Astana por ocasião das reuniões da União Económica Eurasiática (UEE), liderada por Moscovo. O porta-voz do Kremlin não fez mais comentários, alegando que hoje a delegação russa está concentrada nas reuniões da UEE em Astana.

O drone colidiu contra um edifício de apartamentos na cidade romena de Galati, perto da fronteira com a Ucrânia, provocando um incêndio que causou ferimentos ligeiros a duas pessoas, segundo informaram as autoridades do país.

A Roménia anunciou que tomará medidas proporcionadas na sequência deste incidente e solicitou à NATO que mobilize mais meios antiaéreos no país.

Num comunicado divulgado ‘online’, o Presidente romeno, Nicusor Dan, acusou a Rússia de “total responsabilidade” pelo “incidente sem precedentes” e anunciou medidas diplomáticas imediatas contra Moscovo. “O cônsul-geral da Rússia em Constança foi declarado ‘persona non grata’ e o consulado-geral da Rússia em Constança será encerrado”, declarou o chefe de Estado.

A decisão foi anunciada horas depois de o Governo romeno ter convocado o embaixador russo para prestar esclarecimentos sobre o incidente, classificado por Bucareste como “extremamente grave”. Nicusor Dan convocou uma reunião extraordinária do Conselho Supremo de Defesa Nacional para avaliar as implicações do incidente.

A Roménia, membro da NATO e da União Europeia (UE), partilha uma extensa fronteira com a Ucrânia e tem registado vários incidentes relacionados com a guerra desencadeada pela Rússia, incluindo a queda de destroços de drones em zonas próximas da fronteira.