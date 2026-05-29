SECA, a Fundação ECO e a Novartis apresentam um novo modelo integrado de cuidado para o cancro de mama precoce

O projeto propõe a coordenação de todo o circuito e das diferentes especialidades que intervêm para tornar todo o processo mais eficiente, colocando a paciente no centro e promovendo um cuidado personalizado focado nas suas necessidades.

Como explicado na quinta-feira, todos os anos 38.000 pessoas são diagnosticadas com cancro da mama em Espanha. Embora a maioria seja detetada em estádios iniciais, dois em cada três doentes com cancro da mama precoce HR+/HER2- de alto risco continuam expostos a recaídas que podem conduzir a doença avançada e incurável.

Neste contexto, é fundamental garantir que os pacientes recebam cuidados adequados ao longo de toda a jornada de cuidados para otimizar os resultados do tratamento, evitar recaídas e melhorar a adesão e a qualidade de vida.

Com este objetivo, foi apresentado o Projeto PAI, que também incorpora a tomada de decisão partilhada e o apoio psicológico desde o início.

O PAI incorpora também a medição sistemática dos resultados clínicos, de cuidados e da experiência do paciente como base para a melhoria contínua. Desta forma, procura avançar para cuidados baseados no valor, focando-se nos resultados que realmente importam ao paciente, como a qualidade de vida, a experiência e os resultados de saúde.

“Avançar para modelos de cuidados integrados permite-nos oferecer cuidados mais homogéneos, eficientes e centrados no paciente, reduzindo a fragmentação dos cuidados e facilitando uma tomada de decisão mais ágil e consensual”, diz o Dr. Pablo Tolosa, oncologista médico do Hospital Universitário 12 de Outubro em Madrid.

Por sua vez, Víctor Reyes, presidente da Sociedade Espanhola para a Qualidade dos Cuidados de Saúde (SECA), sublinha que “este modelo incorpora uma visão abrangente dos cuidados, contemplando não só os resultados clínicos, mas também a qualidade de vida, o apoio emocional, a informação ao paciente, a experiência de cuidados e a sua participação ativa na tomada de decisões”.

Neste sentido, o Dr. Rafael López, vice-presidente da Fundação ECO, acrescenta que “um modelo deste tipo ajuda a melhorar a sustentabilidade e eficiência do sistema de saúde, reduzindo duplicações, evitando consultas desnecessárias e melhorando os resultados de saúde desde o início.”

Um dos principais desafios na abordagem ao cancro da mama precoce é a redução do risco de recaída. Assim, o IAP engloba a vigilância ativa após o tratamento, deteção precoce de recaídas ou efeitos adversos, monitorização da adesão terapêutica e gestão do impacto na qualidade de vida do paciente.

“O acesso a terapias inovadoras é essencial neste contexto. Nos últimos anos, foram desenvolvidos avanços na medicina de precisão que demonstraram melhorar a proteção contra recaídas. É necessário que o sistema avance na introdução destas inovações terapêuticas para reforçar a proteção dos pacientes e melhorar o seu bem-estar ao longo do processo”, explicaram.