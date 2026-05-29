Serralves em Festa regressa hoje com 50 horas de cultura de acesso gratuito

A 20.ª edição do Serralves em Festa que esta sexta-feira começa no Porto reúne até domingo 650 artistas de 34 nacionalidades, num programa com música, dança, exposições, teatro de rua, circo contemporâneo, sessões de cinema, oficinas e visitas orientadas.

Da programação musical da edição deste ano destacam-se Mão Morta, Conan Osíris, Cybotron e Stephen O’Malley, entre outros, mas há muito mais para explorar ao longo dos três dias, em que serão exibidos mais de 160 projetos nas diversas áreas.

Com 50 horas de cultura gratuita, em que o portão da fundação se abre às 18:00 de hoje e encerra às 22:00 de domingo, o Serralves em Festa vai reunir milhares de visitantes portugueses e internacionais no coração do Parque de Serralves, no Porto.

Cristina Grande, uma das responsáveis pela programação das artes performativas, destacou, na apresentação do programa, o espetáculo acrobático de grande formato “Tenet”, da Eunoia Kollectiva, na Praça D. João I, no centro da cidade, que utiliza música ao vivo, inversões físicas, para questionar a forma como a realidade é percecionada.

Um outro espetáculo que assinalou foi “Respire”, da companhia francesa Les Filles du Renard Pâle, e que é “um grande projeto que vai desde a Casa de Serralves até ao fim do Parterre Lateral”.

“É uma obra espetacular, com 75 metros de percurso, a 11 metros de altura e que traz para além da acrobacia, a música a que se juntam Ana Deus e também Alexandre Soares”, explicou a programadora.

Além destes momentos de artes performativas, com artes circenses, música e teatro, o Serralves em Festa aposta também na área da música com vários artistas nacionais e internacionais a subirem a palco.

A banda portuguesa Mão Morta vai apresentar uma obra com a participação de João Barradas e Mariana Vilanova, e vai também haver atuações de Conan Osiris e dos Cremalheira do Apocalipse, coletivo de 20 membros que cria música participativa.

De artistas internacionais, vão passar pelo Serralves em Festa nomes como Cybotron, pioneiros da música eletrónica em Detroit, nos EUA, o projeto You Origin (de Stephen O’Malley com o ensemble Alponom) que vai apresentar uma obra para 10 trompas alpistas para ilustrar a acústica de Serralves, a banda britânica The Sabres of Paradise ou o duo de Barcelona Dame Area.

“Palavras ao seu lugar — Bicho Papelão”, uma peça com humor e criatividade que celebra a importância da leitura e dos livros, ou a peça coreográfica “A Cavalo, no Jardim”, de Sónia Baptista, inspirada em referências culturais e literárias sobre o cavalo e a sua relação com o ser humano, são outros espetáculos que se podem ver durante as 50 horas ‘non stop’ do Serralves em Festa.

A anteceder o arranque oficial da festa, a cidade do Porto recebeu na quinta-feira o “Caravanserá”, um desfile do coreógrafo brasileiro Gustavo Ciríaco, que contou com cerca de 80 elementos.