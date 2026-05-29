Turismo

Serviços mínimos asseguram 34 voos da TAP no dia da greve geral. Veja quais

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A TAP e os sindicatos chegaram a acordo sobre os serviços mínimos para o dia da greve geral. Passageiros com voos para dia 3 de junho podem antecipar ou adiar a viagem sem custos adicionais.

O acordo entre a TAP e os sindicatos prevê a realização de, pelo menos, 44 voos no dia da greve geral. Serão asseguradas ligações às regiões autónomas, Brasil, EUA, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e várias cidades europeias.

Os serviços mínimos foram acordados entre a companhia aérea e o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), que representa o pessoal de voo, e o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que representa os tripulantes de cabine. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil não aderiu à paralisação convocada pela CGTP.

O entendimento prevê a realização de, pelo menos, 34 voos:

  • Três voos diários de ida e volta entre Portugal Continental e a região autónoma dos Açores (sendo dois voos para Ponta Delgada, um deles com night stop, e um voo para a Terceira), dois voos diários de ida e volta entre Portugal Continental e a região autónoma da Madeira (dois voos de Lisboa com um night stop).
  • Um voo de ida e volta entre Portugal Continental e cada um dos seguintes países: Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
  • Dois voos diários de ida e volta entre Portugal Continental e Brasil (uma ligação Rio de Janeiro; e uma a São Paulo).
  • Dois voos diários de ida e volta entre Portugal e os Estados Unidos da América (uma ligação Lisboa – Nova Iorque e outra Lisboa – Boston).
  • Dois voos Paris, dois voos Londres (um Lisboa – Heathrow com um night stop e um Porto-Gatwick), um voo para a Suíça, um voo Bruxelas, um voo para Luxemburgo e um voo para Frankfurt.
  • Um voo para Roma e um voo para Nice.
  • Ficam também asseguradas as aeronaves que se encontrem no exterior e regressam às bases.

“O SNPVAC e o SITAVA declaram que o acordo agora alcançado reflete o espírito com que iniciaram esta negociação e reforça sua posição de que esta greve não é contra a empresa, mas visa defender os direitos dos trabalhadores perante o pacote laboral“, lê-se na ata da reunião realizada a 26 de maio na Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.

Os voos fora dos serviços mínimos não serão realizados. A TAP está a permitir que os clientes com bilhetes para o dia 3 de junho, emitidos até 20 de maio, possam antecipar os voos ou adiem para datas entre 4 e 11 de junho, sem custos adicionais, explica numa publicação no Facebook.

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