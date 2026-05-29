Shortlist: Do Alentejo ao Algarve, notas de verão

A Shortlist desta semana começa no Alentejo, com a Casa Relvas a abrir a Herdade de São Miguel para uma tarde dedicada a vinho, azeite e gastronomia regional, passa pelo Douro com a nova embarcação vintage da Pipadouro, vai até à Comporta com o AlmaLusa, entra no universo dos vinhos do Porto com Sandeman e Kopke, acompanha o nascimento da marca Flor de Carmim, segue a entrada da Gucci na Fórmula 1 e termina em Lisboa, onde a Leica abriu a sua primeira loja na Avenida da Liberdade.

1. Casa Relvas abre a Herdade de São Miguel para uma tarde alentejana

Como em cada ano, no último sábado de maio, a Casa Relvas volta a abrir a Herdade de São Miguel, no Redondo, para celebrar o santo que lhe dá nome. A festa acontece entre as 14h00 e o pôr do sol, e propõe uma tarde dedicada aos vinhos, azeites, gastronomia regional e tradições do Alentejo. O programa foi pensado para famílias e grupos de amigos, combinando provas comentadas, show cooking, artesanato, jogos tradicionais, passeios de pónei e burro para os mais novos e música ao vivo, segundo a Casa Relvas. A experiência procura aproximar os visitantes do universo da herdade, num registo informal, mas assente na valorização dos produtos e saberes da região. A música acompanha o programa ao longo da tarde, com atuações dos Trovadores de Redondo, dos Seven Dixie e, ao final do dia, de João Só & Tiago Nogueira. O bilhete custa 37,50 euros.

2. Pipadouro lança iate vintage

A Pipadouro reforçou a sua frota com o Alma, um iate vintage de origem inglesa, construído em 1964, que já está em operação na região demarcada do Douro, a partir do cais da empresa no Pinhão. A embarcação, uma Hallet Halmatic 1712 com 17,12 metros, tem capacidade para 14 passageiros e dois tripulantes e preserva a estética clássica dos anos 60, mas introduz uma leitura contemporânea do conforto a bordo, com master suite presidencial, sala de estar, zona de refeições para 12 pessoas, proa redesenhada e cozinha renovada para experiências gastronómicas de maior exigência. “Criámos uma abordagem pioneira no Douro, transportando para o rio a atmosfera das grandes quintas dos séculos XVIII e XIX”, afirma Gonçalo Correia dos Santos, sócio fundador da Pipadouro. O lançamento marca também a expansão da Pipadouro para a frente ribeirinha do Porto e de Vila Nova de Gaia, com programas exclusivos a partir do Cais da Afurada.

3. AlmaLusa Comporta, luxo no coração da aldeia

O AlmaLusa Comporta, um refúgio português no centro da aldeia da Comporta, entre os arrozais e a proximidade do Atlântico, foi inaugurado em novembro de 2022, depois de um projeto integral de renovação arquitetónica, e cultiva um “luxo informal”, segundo a marca. O hotel dispõe de 51 quartos, dos quais 31 são suites, e procura integrar-se na identidade local através de materiais naturais, tons neutros, peças de artesãos portugueses e uma ligação constante à paisagem. Entre os principais elementos diferenciadores estão o The Rooftop Bar & Restaurant, o único da aldeia da Comporta com vista panorâmica sobre os arrozais, a Spa Suite by Elemental Herbology, o Wellness Rooftop, a piscina exterior, o Library Bar & Restaurant, a sala Duna e o AlmaLusa Café, também aberto à comunidade local. A experiência é construída em torno de um serviço de concierge disponível 24 horas, com itinerários personalizados, reservas e propostas ligadas ao destino, de passeios de bicicleta a provas de vinho, aulas de surf, passeios a cavalo ou experiências de wellness.

4. Sandeman apresenta o Vintage 2024

O restaurante Adega, no Vila Vita Parc, em Porches, recebe a 8 de junho um jantar vínico em parceria com a The Sandeman, assinalando a apresentação oficial do novo Sandeman Vintage 2024. Segundo a organização, trata-se de um lançamento particularmente aguardado, num ano considerado clássico para os Vinhos do Porto Vintage. A experiência contará com a presença de Luís Sottomayor, uma das figuras mais reconhecidas da enologia portuguesa, que apresentará o novo vinho no final do jantar. O programa começa às 19h30, seguindo-se, a partir das 20h00, um menu de cinco momentos harmonizado com diferentes referências de vinho do Porto Sandeman (180 euros). O menu foi concebido por Alípio Branco, chef executivo do Vila Vita Parc, conhecido por reinterpretar a gastronomia portuguesa sem perder a ligação às origens. Entre os pratos previstos estão o pregado com praliné de couve-flor, avelãs e beurre blanc, servido com Sandeman 40 Years Tawny, e as bochechas de novilho estufado com redução de Vinho do Porto, acompanhadas por Sandeman 2000 Vintage. O Sandeman Vintage 2024 está guardado para a sobremesa, antes de um petitfour servido com um Sandeman 1963 Vintage.

5. Kopke cria Porto branco para beber com gelo

A Kopke, fundada em 1638, apresenta o Kopke On Ice, uma nova referência de Porto branco desenvolvida para ser servida com gelo. O lançamento pretende propor uma forma mais leve e informal de consumo, sem perder a ligação a uma tradição com quase quatro séculos, de acordo com a marca. A sugestão de serviço é simples: 60 ml de Kopke On Ice, três cubos de gelo e um toque de casca de laranja. A marca descreve um Vinho do Porto branco com notas melosas, fruta de outono e uma frescura pensada para resistir à diluição do gelo. A densidade e a concentração foram, segundo a Kopke, trabalhadas para manter equilíbrio e harmonia numa forma menos convencional de servir Porto. “A facilidade com que este vinho nos conquista é o reflexo do compromisso de toda uma equipa apaixonada pelo que faz”, afirma Carlos Alves, master blender do Kopke Group.

7. A Gucci entra na Fórmula 1 como parceira principal da Alpine

A Gucci foi anunciada como title partner da Alpine a partir de 2027, num acordo que levará a equipa a competir sob a designação Gucci Racing Alpine Formula One Team. A parceria marca a entrada da casa italiana de luxo num território mais estrutural da Fórmula 1, para lá das colaborações pontuais entre moda e desporto, segundo a marca. No âmbito do acordo, a Gucci irá criar a Gucci Racing, apresentada como uma nova plataforma de negócio e de experiências assente nos valores de performance, precisão, disciplina e excelência. A colaboração terá também expressão visual na grelha, com a Alpine a passar a competir com as cores da Gucci, afastando-se da atual identidade cromática em azul e rosa. Flavio Briatore, executive advisor da Alpine, afirmou estar “incrivelmente orgulhoso” por associar a equipa a uma marca “do calibre da Gucci” e sublinhou o potencial global da parceria. Para Francesca Bellettini, presidente e CEO da Gucci, a parceria “escreve um novo capítulo”, ao tornar a marca na primeira casa de moda de luxo a assumir o estatuto de title partner na Fórmula 1, acrescentando que a competição representa hoje uma convergência rara entre performance, cultura e alcance global. A estreia da Gucci Racing Alpine Formula One Team está prevista para o início da próxima temporada, em 2027.

8. A Leica abre a primeira loja em Lisboa e instala-se na Avenida da Liberdade

A Leica Camera abriu a sua primeira loja em Lisboa, na Avenida da Liberdade 258, reforçando a presença da marca alemã em Portugal. A abertura surge depois da consolidação da Leica Store & Gallery Porto e da longa ligação industrial ao país, onde a empresa mantém uma unidade de produção em Famalicão há mais de cinco décadas. O novo espaço foi concebido para reunir fotógrafos, colecionadores e entusiastas, combinando venda especializada, aconselhamento técnico e programação cultural. A loja apresenta câmaras, sistemas fotográficos, equipamento clássico e pre-owned, ótica desportiva, smartphones, relógios e soluções de cinema em casa, alargando a experiência para além da fotografia tradicional, segundo a marca em comunicado. A inauguração coincide com o 20.º aniversário das lojas Leica, uma rede que começou no Japão e conta hoje com cerca de 120 espaços em todo o mundo. Para Andreas Kaufmann, chairman do Conselho de Supervisão da Leica Camera AG, Lisboa representa “um local verdadeiramente inspirador” para desenvolver a estratégia global de retalho da marca, num momento em que a empresa procura aproximar produto, cultura visual e comunidade criativa. A loja integra ainda uma Project Room, dedicada à apresentação de talento nacional e internacional. Inaugura com uma seleção de 21 fotografias da exposição Leica. A Century of Photography, criada para assinalar os 100 anos da Leica e mostrar o papel da marca na construção da cultura visual contemporânea.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.