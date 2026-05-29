“Sines já não tem capacidade para acolher grandes empresas”. Governo quer nova rota para investimentos

O ministro da Economia e da Coesão Territorial reconheceu que “Sines já não tem capacidade para acolher grandes empresas”. Manuel Castro Almeida diz que não é possível continuar a empurrar grandes investidores para Sines e que a resposta passa pela criação de seis novas áreas de acolhimento empresarial no âmbito do Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR).

“Hoje só temos uma grande área industrial que é Sines. Sempre que há investimento direto estrangeiro, pensamos: onde é que podemos colocar esta empresa? E a resposta é: Sines. Não podemos continuar a mandar tudo para Sines, até porque Sines já não tem capacidade para acolher grandes empresas. A solução não é ampliar Sines, mas sim criar outras” áreas de acolhimento empresarial “mais pequenas”, explicou Castro Almeida, à margem da apresentação da estratégia Norte 2040, em Santa Maria da Feira, nesta sexta-feira.

Na região Norte, o objetivo é ter duas grandes e médias áreas de acolhimento empresarial, “com áreas compreendidas entre os três e os oito quilómetros quadrados. São coisas relevantes, uma no litoral e outra no interior, porque tem de haver um crescimento homogéneo em toda a região”, explicou o responsável.

Sublinhando que será necessário fazer escolhas no próximo quadro comunitário, Castro Almeida disse que depois de tantas infraestruturas já feitas com financiamento de quadros anteriores – “e bem”, teve o cuidado de sublinhar – “foi onde Portugal mudou, ao nível das infraestruturas: estradas, água, saneamento, esgotos, a fibra ótica, as escolas, centros de saúde, equipamentos desportivos e culturais, está quase tudo feito. O que falta agora é melhorar o rendimento dos portugueses”, explicou.

“Vamos ter de orientar agora os recursos para a produtividade, isso passa pela aposta na inovação, ou seja, ligar universidades, centros tecnológicos e de inovação, com as empresas, tal como aconteceu com as agendas mobilizadoras”.

A construção de parques empresariais é uma das apostas do PTRR, “para poder ordenar melhor a indústria e garantir que nas zonas de menor densidade”, de maior “exposição a incêndios, haja uma melhor ocupação do territorial”, já tinha explicado Castro Almeida numa conferência de apresentação do Plano nacional.

Castro Almeida explicou que o preconizado são seis áreas médias ou grandes de três a oito quilómetros quadrados, para além de muitas outras de âmbito municipal. O objetivo é criar condições para que em cada município haja terrenos infraestruturados para acolhimento de empresas.

“Vamos ter uma linha de crédito para financiar municípios. Para os parques de média e grande dimensão será a Global Parques [da AICEP] que gere a construção: serão dois a Norte, no litoral e interior; dois no centro, no litoral e interior; uma em Lisboa e um no Alentejo no interior, porque no litoral já existe Sines.”

O “objetivo é ordenar melhor a instalação industrial”, explicou, acrescentando que a lei vai ser alterada “em breve” para facilitar a escolha de áreas de acolhimento empresarial. “Com as CCDR [Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional], estamos a preparar uma solução alternativa para mudar a lei e tornar mais fácil e ágil o processo de decisão”, revelou.