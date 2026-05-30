Detidos na operação ‘Imergente’ saíram em liberdade com termo de identidade e residência
Os quatro detidos na operação 'Imergente' que ouvidos por um juiz ficam também proibidos de contactar um número alargado de pessoas.
Os quatro detidos na operação ‘Imergente’ que foram esta sexta-feira ouvidos por um juiz saíram em liberdade com a medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR), informou o Conselho Superior da Magistratura (CSM).
Segundo o CSM, os arguidos ficam também proibidos de “contactar por qualquer meio (nomeadamente, por terceira pessoa e/ou por telefone, redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação eletrónico), com os demais arguidos já constituídos nos autos, quer com outros que o venham a ser nessa qualidade”.
A proibição de contactos estende-se aos “titulares de cargo político e funcionários de quaisquer órgãos das autarquias mencionadas no despacho (Câmara Municipal da Amadora, Câmara Municipal de Oeiras, Junta de Freguesia de Alcântara, Junta de Freguesia da Misericórdia e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior)”.
“Ressalva-se desta proibição os contactos entre os arguidos Duarte Moral e Rute Reimão, devido à sua condição de cônjuges”, acrescenta a informação do CSM.
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