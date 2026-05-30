Detidos na operação ‘Imergente’ saíram em liberdade com termo de identidade e residência

Os quatro detidos na operação ‘Imergente’ que foram esta sexta-feira ouvidos por um juiz saíram em liberdade com a medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR), informou o Conselho Superior da Magistratura (CSM).

Segundo o CSM, os arguidos ficam também proibidos de “contactar por qualquer meio (nomeadamente, por terceira pessoa e/ou por telefone, redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação eletrónico), com os demais arguidos já constituídos nos autos, quer com outros que o venham a ser nessa qualidade”.

A proibição de contactos estende-se aos “titulares de cargo político e funcionários de quaisquer órgãos das autarquias mencionadas no despacho (Câmara Municipal da Amadora, Câmara Municipal de Oeiras, Junta de Freguesia de Alcântara, Junta de Freguesia da Misericórdia e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior)”.

“Ressalva-se desta proibição os contactos entre os arguidos Duarte Moral e Rute Reimão, devido à sua condição de cônjuges”, acrescenta a informação do CSM.