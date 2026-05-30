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ECO Quiz. A PJ deteve cinco pessoas no seguimento da Operação ‘Imergente’?

  • ECO
  • 12:31
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Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

Cerca de 400 inspetores e peritos da Polícia Judiciária (PJ) e sete magistrados do Ministério Público estiveram no terreno na passada quinta-feira a investigar um alegado esquema de ilícitos envolvendo ajustes diretos ou de consulta prévia relacionado com o PS. O alvo foram câmaras municipais e juntas de freguesia geridas pelo PS à data dos atos suspeitos, apurou o ECO e confirmou a PJ em comunicado entretanto divulgado. Mas as buscas estenderam-se também à sede do partido.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

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