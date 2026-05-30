PSG prolonga ‘reinado’ e vence Arsenal na final da ‘Champions’

O Paris Saint-Germain conquistou a Liga dos Campeões de futebol pela segunda vez consecutiva, ao vencer na final o Arsenal, por 4-3 nos penáltis, após o empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, em Budapeste.

O alemão Kai Havertz, aos seis minutos, deu vantagem aos londrinos, Ousmane Dembélé empatou para os parisienses, aos 65, na conversão de uma grande penalidade, com a igualdade a perdurar nos 90 minutos e no prolongamento. Nas grandes penalidades, Eze e Gabriel não conseguiram marcar, tal como Nuno Mendes, do lado dos parisienses, que converteram os restantes castigos máximos e venceram por 4-3.

Vitinha eleito o melhor futebolista da Final

O internacional português Vitinha foi eleito o melhor futebolista da final da Liga dos Campeões, contribuindo para a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Arsenal nos penáltis (4-3), após empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.

“Vitinha foi o melhor jogador do Paris Saint-Germain. Assumiu o comando do meio-campo – especialmente na segunda parte -, impulsionando a sua equipa para a frente e ditando o ritmo do jogo. Foi uma excelente exibição do médio português”, disse o Grupo de Observadores Técnicos da UEFA, no fim da partida disputada na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

O médio alinhou de início nos pentacampeões franceses, a exemplo dos compatriotas Nuno Mendes e João Neves, enquanto o também luso Gonçalo Ramos foi suplente utilizado pelo treinador espanhol Luis Enrique.

No dia em que chegou aos 50 jogos pelo Paris Saint-Germain em 2025/26, com sete golos e 10 assistências nas diversas provas, Vitinha, de 26 anos, totalizou 105 minutos e saiu a coxear da perna esquerda ao intervalo do prolongamento – Nuno Mendes e João Neves competiram a tempo inteiro.

Antes de representarem a seleção portuguesa no Mundial2026, para o qual estão convocados, os quatro internacionais lusos revalidaram o título europeu conquistado na temporada passada pelos parisienses, com uma goleada sobre os italianos do Inter Milão (5-0), em Munique, na Alemanha.

Na altura, o avançado Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, foi designado melhor jogador da final da Liga dos Campeões, prémio que, antes de Vitinha, distinguiu os portugueses Deco, vitorioso pelo FC Porto em 2003/04, e Cristiano Ronaldo, envolvido no êxito dos espanhóis do Real Madrid em 2016/17.

Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos aumentaram a lista de jogadores lusos que arrebataram edições consecutivas da principal competição europeia por clubes estrangeiros, a exemplo de Paulo Sousa, Pepe e Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional no Mundial2026.

Depois da goleada ao Inter Milão e da derrota frente aos alemães do Bayern Munique (1-0), em 2019/20, em Lisboa, o Paris Saint-Germain tornou-se o nono clube a revalidar o troféu, algo que não acontecia desde os sucessos seguidos entre 2015/16 e 2017/18 do Real Madrid, recordista de êxitos, com 15.

Os franceses impediram uma inédita conquista dos ingleses do Arsenal, que tinham afastado nos quartos de final o Sporting, melhor representante português nesta edição, e estiveram pela segunda vez no encontro decisivo, após o desaire diante dos espanhóis do FC Barcelona (2-1), em 2005/06.

Com a derrota dos londrinos, Inglaterra falhou o pleno de vitórias nas três provas continentais de clubes em 2025/26, volvidos os triunfos do Aston Villa na Liga Europa, frente aos alemães do Friburgo (3-0), e do Crystal Palace, na Liga Conferência, perante os espanhóis do Rayo Vallecano (1-0).

Depois da goleada imposta ao Inter Milão (5-0), na época passada, e do desaire frente ao Bayern Munique (1-0), em Lisboa, em 2019/20, os parisienses, pentacampeões franceses, revalidaram o cetro europeu, ao derrotarem os ‘gunners’, que eliminaram o Sporting, nos quartos de final, na segunda presença dos londrinos no jogo decisivo da ‘Champions’, depois do desaire frente ao FC Barcelona, em 2005/06.

O Paris Saint-Germain impediu o pleno de vitórias de clubes ingleses nas competições europeias, depois dos triunfos do Aston Villa, na Liga Europa, e do Crystal Palace, na Liga Conferência, e tornou-se no nono clube a revalidar o título, o segundo na era ‘Champions’, depois do ‘tri’ do Real Madrid (2015/16, 2016/17 e 2017/18).