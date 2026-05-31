ARCOlisboa fecha com mais de 15 mil visitantes (e uma longa lista de aquisições)

A edição da ARCO deste ano contou com 83 galerias de 17 países e voltou a reunir em Lisboa galeristas, colecionadores, artistas, curadores e profissionais do setor. Mais de 15 mil pessoas passaram pela Cordoaria Nacional, em Lisboa, entre quinta-feira e este domingo.

A organização, uma parcera da IFEMA Madrid e da câmara municipal de Lisboa, sublinha a presença de público jovem, impulsionada pelo acesso gratuito a menores de 25 anos durante sexta-feira e sábado. A medida, promovida com apoio do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, teve como objetivo aproximar a arte contemporânea das novas gerações e formar novos públicos culturais.

Maribel López, diretora da ARCOlisboa, afirmou que “a qualidade e diversidade das propostas apresentadas pelas galerias, juntamente com o envolvimento das instituições da cidade, contribuíram para gerar um contexto especialmente favorável ao colecionismo”. A responsável acrescentou que a feira consolidou a confiança de profissionais e colecionadores internacionais.

Uma feira de aquisições

A componente de aquisições marcou o balanço da edição. A Câmara Municipal de Lisboa adquiriu 25 obras de 17 artistas, enquanto a Fundação ARCO comprou obras de Susana Rocha, da Galería ATM, de Gijón, e de Diogo Nogueira, da Galeria Presença, do Porto.

A galeria portuguesa Lehmann venceu o IV Prémio Fundação Millennium bcp para o Melhor Stand, enquanto a galeria chilena Espacio218 recebeu o Prémio Opening Lisboa. A Coleção Studiolo atribuiu o II Prémio de Aquisição a Paloma de la Cruz, da galeria T20.

O MACAM selecionou uma obra de Ângela Ferreira, da galeria Arte de Gema, para a coleção permanente do museu. A FLAD distinguiu Catarina Dias, da Jahn und Jahn, e Pedro Vaz, da Kubikgallery.

A feira contou ainda com mais de 150 convidados, entre colecionadores, diretores de instituições, curadores e outros profissionais internacionais. Segundo a organização, esta presença contribuiu para a projeção internacional de artistas portugueses e para a consolidação da ARCOlisboa como principal encontro internacional de arte contemporânea em Portugal.

A data da 10.ª edição da ARCOlisboa foi também anunciada. Decorrerá entre 27 e 30 de maio de 2027, novamente na Cordoaria Nacional.