Banco de Fomento acelera financiamento à economia. Garantias ultrapassam os 2,75 mil milhões

O Banco Português de Fomento (BPF) soma cerca de 3,5 mil milhões de euros em financiamento às empresas até maio, uma média de 700 milhões de euros injetados mensalmente na economia, disse o presidente executivo à Lusa.

Segundo Gonçalo Regalado, este valor, que deverá saldar-se entre os 3,5 mil milhões e os 3,6 mil milhões de euros, estava, em 23 de maio, dividido por 2,5 mil milhões em garantias nacionais, a maior fatia da produção, 250 milhões de euros em garantias internacionais, de convenções internacionais, 600 milhões em subvenções e cerca de 200 milhões em crédito direto a projetos. “Grosso modo, o banco está a fazer 700 milhões de euros por mês“, frisou o presidente executivo (CEO) do BPF em declarações à Lusa.

O gestor já tinha dito à Lusa que no montante total, as empresas afetadas pelo mau tempo desde a passagem da tempestade Kristin — que afetou fortemente empresas e atividades económicas em vários distritos do país, sobretudo da região Centro — tinham já contratado, ou têm em contratação, 1,6 mil milhões de euros do financiamento disponível na banca comercial, 91% do total do valor candidatado nas Linhas de Apoio à Reconstrução.

Desde então, o BPF, em articulação com a banca comercial, mobilizou “uma resposta financeira de grande dimensão para apoiar a recuperação da economia portuguesa”, considerou à Lusa o presidente da instituição, Gonçalo Regalado.

Em 2025, o financiamento às empresas atingiu os 6.500 milhões de euros, um recorde do banco, num apoio a 16.219 empresas e representando um impacto no Produto Interno Bruto (PIB) nacional de 2,2%.

Já nos primeiros cinco meses de 2026, os cerca de 3,5 mil milhões de euros garantiram o apoio direto a 12 mil empresas, disse. Assim, e ao ritmo atual, o BPF ultrapassou em cinco meses metade do valor concedido em 2025, antecipando um fecho de ano histórico.

Para já, Gonçalo Regalado reitera que as metas são acabar o ano com um volume de financiamento de oito mil milhões de euros, num total de 20 mil empresas apoiadas e um impacto no PIB a crescer de 2,2% em 2025 para os 2,7% este ano. “Este impacto de 2,7% face aos cerca de 300 mil milhões de euros do PIB português vai projetar o BPF para o Top3″ dos bancos de fomento europeus, “a disputar o segundo lugar“, sublinhou o responsável, lembrando que no ano passado, o banco passou do 16.º lugar deste ‘ranking’ entre os seus pares europeus para o Top5.

Nos dias 20, 21 e 22 de maio, o BPF foi o anfitrião do ‘AECM Annual Event 2026’, o maior congresso europeu de Garantia Mútua, tendo recebido mais de 350 pessoas que representam 150 instituições multilaterais internacionais, de 33 países.

No congresso “houve um debate dedicado aos instrumentos de investimento, financiamento, capital, garantias, todos os instrumentos que são utilizados na Europa inteira. Tivemos membros da Comissão Europeia, membros das agências de natureza internacional e que trouxeram basicamente para Lisboa o principal debate sobre as grandes oportunidades que tem a Europa no financiamento e os bancos soberanos no financiamento do investimento Europeu”, explicou Gonçalo Regalado, satisfeito com o resultado desta reunião do setor.