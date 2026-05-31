César do Paço entra na Global Media com 20% e promete respeitar independência editorial

Empresário luso-americano passa a deter 20% da dona do DN, defende o jornalismo livre e garante que a sua entrada não comprometerá a independência dos títulos do grupo.

César do Paço vai tornar-se acionista da Global Media Group, com uma participação de 20% no capital, defendendo que o investimento tem como objetivo contribuir para o fortalecimento de um jornalismo “livre, rigoroso e credível” e garantindo que a independência editorial dos títulos do grupo não ficará comprometida.

Numa entrevista ao Diário de Notícias, o empresário luso-americano afirma que decidiu investir na empresa por acreditar no projeto que lhe foi apresentado e por considerar que continua a existir espaço para diferentes formas de comunicar e informar. “O verdadeiro desafio está em saber fazer chegar a informação ao leitor, com rigor, qualidade e credibilidade, independentemente do formato utilizado“, afirma.

O empresário luso-americano vive há cerca de três décadas nos Estados Unidos, onde fundou a Summit Nutritionals International. César do Paço foi identificado em 2021 pela SIC como um dos financiadores do Chega, depois de donativos feitos em 2020, mas rejeitou em entrevistas a designação de “maior financiador” do partido. Segundo a Sábado, a Summit Nutritionals foi alvo de buscas em 2023 no âmbito de uma investigação relacionada com a nomeação do empresário como cônsul honorário de Cabo Verde na Flórida, suspeitas que César do Paço sempre negou.

Confrontado com as críticas relacionadas com os donativos que fez ao Chega, César do Paço rejeita a designação de “principal financiador” do partido e sustenta que os apoios financeiros atribuídos foram realizados dentro da lei e de forma transparente. O empresário sublinha ainda que também fez donativos ao PS, PSD, CDS e Bloco de Esquerda, acusando a comunicação social de ter dado atenção apenas aos apoios ao partido liderado por André Ventura.

Sobre o futuro da Global Media, o novo acionista diz acreditar que poderá contribuir com a experiência acumulada ao longo de décadas nos Estados Unidos, admitindo que poderá existir margem para aproximar marcas como o Diário de Notícias da comunidade portuguesa naquele país, embora considere prematuro avançar com conclusões sobre eventuais projetos de internacionalização.

Os atuais acionistas — Páginas Civilizadas, Grandes Notícias, José Pedro Soeiro e KNJ — vão manter-se no capital social do grupo de media. A Global Media Group é proprietária dos dois jornais diários mais antigos do país, o Diário de Notícias e o Açoriano Oriental, detendo ainda as revistas Men’s Health e Women’s Health, bem como o Dinheiro Vivo e as páginas DN Brasil e Motor24.