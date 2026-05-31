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Duas escolas foram distinguidas pela ASF na 14ª edição do Concurso Todos Contam

  • ECO Seguros
  • 14:27

A 14.ª edição do Concurso Todos Contam premiou projetos de literacia financeira desenvolvidos por escolas do ensino básico e secundário, envolvendo centenas de alunos em temas como gestão do orçamento

A 14.ª edição do Concurso Todos Contam premiou escolas do 2.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, representada por Diogo Alarcão, entregou, em nome do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (ASF, Banco de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), entregou o “Prémio Escola”.

A ASF deslocou-se a ambas as escolas para entregar os prémios do concurso organizado anualmente pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.

Um dos vencedores foi o projeto “Desafios de Literacia Financeira – Joga e Aprende”, do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, que envolveu cerca de 613 alunos do ensino secundário e abordou temas como gestão do orçamento, sistemas e produtos financeiros básicos, poupança, fraude e segurança online.

No 2.º ciclo do ensino básico, o prémio foi atribuído ao projeto “Gestão consciente: dinheiro e ambiente”, do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, que envolveu cerca de 177 alunos e teve como foco principal a relação entre gestão financeira e desenvolvimento sustentável.

O Concurso Todos Contam é promovido anualmente pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, em colaboração com o Ministério da Educação. Este ano, a iniciativa contou com um total de 72 candidaturas.

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