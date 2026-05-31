Papa pede fim dos discursos polarizadores e do desprezo pela diversidade
O Papa avisou este domingo, a partir do Vaticano, que as divisões, os discursos polarizadores e o desrespeito pela diversidade estão a contribuir para a destruição do mundo.
O Papa avisou este domingo, a partir do Vaticano, que as divisões, os discursos polarizadores e o desrespeito pela diversidade estão a contribuir para a destruição do mundo. “As divisões, as polarizações e o desprezo pela diversidade trazem ao mundo destruição, tristeza e aridez“, afirmou Leão XIV, na sua tradicional mensagem dominical, o Angelus, a partir da Praça de São Pedro e perante os fiéis católicos presentes.
Na sua mensagem, o Papa explicou que “a vida de Deus é maravilhosa e cativante” e promove o diálogo entre os povos. A Santíssima Trindade “faz-nos amar tudo e a todos” e “descobrimos que cada criatura foi feita para a comunhão, a relação, o encontro”, considerou o pontífice. E é na fé que “compreendemos por que razão as divisões, as polarizações e o desprezo pela diversidade trazem ao mundo destruição, tristeza e aridez”, acrescentou ainda Leão XIV.
O Papa inicia na próxima semana, entre 6 a 12 de junho, uma visita apostólica a Espanha.
Na semana passada, Leão XIV publicou a sua primeira encíclica, denominada “Magnifica humanitas”, dedicada ao impacto da Inteligência Artificial na humanidade.
Nesse texto, Leão XIV faz uma análise detalhada das tecnologias e avisa para os riscos sociais e éticos das ferramentas e as consequências para a sociedade contemporânea.
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