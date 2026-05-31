SoftBank investe até 75 mil milhões em dois centros de IA em França

A SoftBank comprometeu-se a investir até 75 mil milhões de euros numa rede de centros de dados para Inteligência Artificial em França, que poderá tornar-se o maior projeto europeu de infraestrutura de IA, noticia o Financial Times (acesso pago, em inglês). O anúncio dá a Emmanuel Macron um trunfo antes da próxima edição do Choose France, evento anual com investidores e líderes empresariais.

A SoftBank é um grupo japonês de investimento e tecnologia, liderado por Masayoshi Son, com apostas relevantes em inteligência artificial, robótica, energia, semicondutores e na OpenAI, dona do ChatGPT. Numa primeira fase, o grupo deverá liderar um investimento de 45 mil milhões de euros para instalar 3,1 gigawatts de capacidade na região de Hauts-de-France até 2031, estando previstos mais dois gigawatts numa fase posterior.

Uma das principais unidades ficará em Dunquerque, onde a SoftBank deverá trabalhar com a Schneider Electric num polo dedicado a infraestrutura de IA e fabrico de robótica. Se for concretizado na totalidade, o complexo poderá atingir cinco gigawatts, uma capacidade equivalente à produção de cinco centrais nucleares ou à procura elétrica de pico de Nova Iorque, elevando o investimento total para cerca de 75 mil milhões de euros.

O projeto francês integra uma ofensiva mais ampla da SoftBank em infraestruturas de inteligência artificial, que inclui investimentos nos Estados Unidos e a participação num consórcio para desenvolver cinco gigawatts de capacidade em Abu Dhabi com a G42, OpenAI, Oracle, Nvidia e Cisco. O Financial Times nota, contudo, que os clientes finais e os fornecedores de equipamento informático para a instalação francesa ainda não estão definidos.

A execução financeira também permanece em aberto. Estimativas do setor apontam para custos de cerca de 50 mil milhões de dólares por cada gigawatt de infraestrutura de IA, incluindo terrenos, construção, energia e equipamento tecnológico, o que deverá obrigar a SoftBank a captar financiamento adicional junto de parceiros ainda não identificados.