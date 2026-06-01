5 coisas que vão marcar o dia

A descida do preço dos combustíveis vai estar em foco no arranque desta semana, que também marca o início do mês de junho. Os indicadores do Banco de Portugal, do Eurostat e do INE destacam-se também na atualidade nesta segunda-feira.

Gasóleo e gasolina vão baixar 12 cêntimos

Os preços dos combustíveis vão ter uma forte descida nesta segunda-feira, acompanhando a evolução dos custos da matéria-prima. Tanto o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, como a gasolina deverão descer 12 cêntimos, de acordo com os dados do ACP. Porém, os consumidores não deverão sentir uma descida tão acentuada porque o Governo decidiu reduzir o apoio aos combustíveis em cerca de dois cêntimos.

Banco de Portugal atualiza ponto de situação da dívida pública

O Banco de Portugal (BdP) partilha os dados de abril sobre a dívida e o financiamento das administrações públicas. Recorde-se que a dívida pública registou uma subida para 91% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano. A agenda da instituição inclui ainda a publicação de vários outros indicadores económicos, como o balanço das instituições financeiras monetárias e a estatísticas regionais de depósitos e empréstimos, ambos referentes a abril. Já com dados de maio, são revelados o Indicador Compósito de Stress Financeiro, o balanço do mercado monetário e as taxas de câmbio.

Eurostat apresenta dados do desemprego na União Europeia

O gabinete de estatísticas europeu (Eurostat) divulga a evolução das taxas de desemprego na União Europeia referentes ao mês de abril. Este enquadramento europeu surge poucos dias após o INE ter revelado que a taxa de desemprego em Portugal recuou para os 5,7% nesse mês.

Qual foi o volume de negócios no comércio em abril?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta segunda-feira os dados relativos a abril do Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio. Simultaneamente, serão conhecidos os mais recentes Índices de Produção Industrial, relativos também a abril.

Banco Português de Fomento apresenta resultados de 2025

O banco, liderado por Gonçalo Regalado, apresenta os resultados de 2025 e analisa os primeiros meses de 2026. Em 2024, o BPF teve um lucro de 4,2 milhões de euros, um valor inferior ao obtido um ano antes.