Acrisure vai despedir 2.250 pessoas até 2027 devido a avanços de IA

A corretora Acrisure, planeia reduzir o seu número de trabalhadores em cerca de 11%, sobretudo nos EUA, segundo um memorando do CEO Greg Williams enviado aos funcionários.

De acordo com Williams, citado pelo Insurance Journal, os despedimentos começaram a 21 de maio e irão “continuar em fases até 2027”.

Segundo o jornal The Detroit News, os funcionários receberam uma carta onde o CEO da Acrisure afirma que os avanços em Inteligência Artificial estão na base da reestruturação da empresa na América do Norte.

Em outubro de 2025, a Acrisure já tinha referido avanços tecnológicos e em IA quando anunciou o despedimento de 400 membros da sua equipa de contabilidade.

“As evoluções na tecnologia, na [inteligência artificial] e nas plataformas digitais estão a mudar fundamentalmente a forma como as empresas operam, como os clientes esperam ser servidos e como o valor é criado”, afirmou na altura. “Fizemos o nosso primeiro investimento em IA em grande escala em 2020 e, à medida que outras organizações líderes aceleram nesta direção, temos de continuar a acelerar o ritmo.”

A Acrisure oferece seguros, resseguros, serviços ciber e outros. Em Portugal, possui escritórios em Guimarães, Fafe, Anadia, Lisboa, Viana do Castelo, Vila Real, Cabeceiras de Basto, Covilhã, Leiria, São Pedro do Sul, Espinho, Loures, e Porto.