Mediação

Acrisure vai despedir 2.250 pessoas até 2027 devido a avanços de IA

  • ECO Seguros
  • 17:02

A corretora global Acrisure prepara-se para reduzir cerca de 11% da sua força de trabalho, sobretudo nos EUA, num processo de reestruturação que vai decorrer até 2027.

A corretora Acrisure, planeia reduzir o seu número de trabalhadores em cerca de 11%, sobretudo nos EUA, segundo um memorando do CEO Greg Williams enviado aos funcionários.

Greg Williams, CEO da Acrisure. “As evoluções na tecnologia, na IA e nas plataformas digitais estão a mudar a forma como as empresas operam, como os clientes esperam ser servidos e como o valor é criado”.

De acordo com Williams, citado pelo Insurance Journal, os despedimentos começaram a 21 de maio e irão “continuar em fases até 2027”.

Segundo o jornal The Detroit News, os funcionários receberam uma carta onde o CEO da Acrisure afirma que os avanços em Inteligência Artificial estão na base da reestruturação da empresa na América do Norte.

Em outubro de 2025, a Acrisure já tinha referido avanços tecnológicos e em IA quando anunciou o despedimento de 400 membros da sua equipa de contabilidade.

As evoluções na tecnologia, na [inteligência artificial] e nas plataformas digitais estão a mudar fundamentalmente a forma como as empresas operam, como os clientes esperam ser servidos e como o valor é criado”, afirmou na altura. “Fizemos o nosso primeiro investimento em IA em grande escala em 2020 e, à medida que outras organizações líderes aceleram nesta direção, temos de continuar a acelerar o ritmo.”

A Acrisure oferece seguros, resseguros, serviços ciber e outros. Em Portugal, possui escritórios em Guimarães, Fafe, Anadia, Lisboa, Viana do Castelo, Vila Real, Cabeceiras de Basto, Covilhã, Leiria, São Pedro do Sul, Espinho, Loures, e Porto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Acrisure vai despedir 2.250 pessoas até 2027 devido a avanços de IA

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
jose-rodrigues-universalis

Corretor ex-Acrisure lança Fidexis para ajudar a vender PME

Francisco Botelho,

José Rodrigues saiu da corretora de seguros Acrisure em Portugal e vai lançar empresa de M&A para valorizar PME antes de serem vendidas. O objetivo vai além dos seguros.