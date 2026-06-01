Allianz prevê crescimento de seguros de 4,5% ao ano em Portugal até 2036

O Global Insurance Report da Allianz Research, divulgado esta quinta-feira, revela que o mercado segurador global cresceu cerca de 7,1% em 2025, alcançando um volume de prémios de 6,9 biliões de euros, um acréscimo de 456 mil milhões de euros face ao ano anterior. Já em Portugal, o crescimento foi ainda mais expressivo, cerca de 12,2%, com o mercado a somar 16 mil milhões de euros em prémios, muito acima da média da última década.

O crescimento global, embora ligeiramente abaixo do registo de 2024 (+9,4%), manteve-se acima da média anual dos últimos dez anos (+5,6%), numa altura de fragmentação geopolítica e subida da inflação dos custos de sinistros.

Portugal é impulsionado pelo ramo Vida

O principal motor do crescimento português foi o ramo Vida, que registou uma expansão de 17,1% e representa cerca de metade do mercado nacional, refletido também em dados analisados por ECOseguros. Ainda assim, o relatório sublinha que os prémios do ramo Vida permanecem abaixo dos níveis registados há uma década, evidenciando que a recuperação, embora forte, ainda não recuperou terreno perdido.

Já o segmento Não Vida cresceu 8,3%, enquanto o seguro de Saúde avançou 5% abaixo da média global deste ramo, mas em linha com a tendência estrutural de crescimento da procura de cobertura privada.

Saúde com maior crescimento a nível mundial

O seguro de Saúde destacou-se como o segmento de maior crescimento, com uma expansão de 12,3% a nível global. O envelhecimento da população, o aumento dos custos médicos e a pressão crescente sobre os sistemas públicos de saúde são os principais fatores por detrás do crescimento deste tipo de seguros.

A nível global, o ramo Vida manteve um crescimento robusto de 6,9%, com a Ásia a afirmar-se como principal motor. Já o segmento Não Vida entrou numa fase de normalização, crescendo 3,8%, reflexo da maturidade do ciclo de preços e da estabilização da inflação dos sinistros. Em termos absolutos, o ramo Vida lidera o mercado global com 2,861 biliões de euros, seguido pelo Não Vida (2,320 biliões) e pela Saúde (1,688 biliões).

Fragmentação geopolítica influencia setor

O relatório coloca ainda em destaque a fragmentação geopolítica como um dos principais desafios, e simultaneamente oportunidades, para o setor. Num ambiente em que o comércio, os fluxos de capital e a regulação se tornam mais fragmentados, a resiliência tende a substituir a eficiência como princípio dominante das economias.

Ludovic Subran, economista-chefe e CIO da Allianz, explica que “a fragmentação geopolítica está a alterar profundamente os pressupostos que moldaram a economia global ao longo de décadas”. Subran afirma ainda que “este novo contexto aumenta a complexidade e os custos, tornando mais urgente o tema da acessibilidade. O papel estratégico do seguro está em causa: não apenas como mecanismo de transferência de risco, mas também como facilitador essencial do investimento, da inovação e da confiança económica.”

Crescimento sustentado até 2036

Para a próxima década, a Allianz Research antecipa que o setor segurador global cresça em média 5,3% ao ano até 2036, ligeiramente acima do crescimento económico previsto. Em Portugal, a projeção aponta para um crescimento médio de 4,5% ao ano, com o segmento de Saúde a destacar-se como o mais dinâmico, com uma expansão prevista de 8,1% ao ano.