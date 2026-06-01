Americana Ryan compra consultora Svalner Atlas para competir com Big Four na Europa

Há uma nova fusão na área de compliance fiscal e assessoria financeira. A empresa norte-americana Ryan, que presta serviços de fiscalidade, due diligence e software de gestão, comprou a firma neerlandesa Svalner Atlas para expandir o negócio na Europa. O grupo com sede no Texas quer ganhar músculo no Velho Continente e optou pelo crescimento inorgânico.

Fundada em 2024 a partir de outra fusão entre consultoras fiscais europeias, a Svalner Atlas consolidou-se como uma das principais firmas especializadas em impostos e M&A na região da Benelux, contando com escritórios em sete cidades, entre as quais Amesterdão ou Helsínquia, e mais de 450 profissionais. Ao captá-la, a Ryan mostra que pretende destacar-se num mercado tradicionalmente liderado pelas Big Four.

“Esta transação é um marco importante na estratégia de crescimento contínuo da Ryan na Europa. A Svalner Atlas Advisors construiu uma reputação excecional na prestação de serviços de consultoria fiscal e de transações transfronteiriças em toda a região. A sua forte presença local, alcance internacional e cultura focada no cliente estão em perfeita sintonia com os valores e a visão estratégica da Ryan”, comentou o presidente e CEO da Ryan, George Brint Ryan, em comunicado divulgado online.

Segundo o jornal Financial Times, a transação – que se esperava que conquistasse o interesse de sociedades de private equity – avalia a empresa em cerca de 400 milhões de dólares (cerca de 344 milhões de euros) e é um dos maiores negócios recentes na consultoria fiscal. Trata-se de um exit (desinvestimento) para a Consolid, de Estocolmo, que apoiou no estabelecimento da Svalner Atlas em 2023 e na sua seguinte expansão pelos países nórdicos e região da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo.

“Ao juntarmo-nos à Ryan, uma empresa que partilha a nossa mentalidade empreendedora, o compromisso com a qualidade e a ambição de construir uma plataforma de consultoria internacional líder, obtemos acesso a uma plataforma mais sólida para o crescimento contínuo, capacidades alargadas e maior alcance internacional, mantendo-nos fiéis à nossa cultura e abordagem centrada no cliente”, acrescentou o CEO do Svalner Atlas, Viktor Sandberg.

Na perspetiva de ambas, esta operação “cria uma plataforma sólida para a expansão contínua na Europa, reforçando o apoio a clientes multinacionais, empresas de private equity e grandes empresas internacionais através de serviços de consultoria altamente especializados”, segundo a nota que dá conta do acordo de fusão e aquisição.