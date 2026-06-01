Anthropic apresenta pedido de entrada em bolsa ainda este ano

A Anthropic anunciou esta segunda-feira que entregou, de forma confidencial, a documentação preliminar necessária para uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, dando mais um passo rumo à entrada em bolsa. A empresa de inteligência artificial (IA) submeteu um projeto de declaração de registo no Formulário S-1 à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador dos mercados financeiros norte-americanos, para a emissão das suas ações ordinárias.

“Esta submissão dá-nos a opção de avançar para a bolsa após a conclusão da revisão por parte da SEC. A concretização da oferta pública inicial dependerá das condições de mercado e de outros fatores”, detalha a empresa em comunicado. A Anthropic revelou ainda que o número de ações que vai colocar no mercado e o respetivo preço ainda não foram definidos.

Segundo o Financial Times (acesso pago), o IPO que deverá acontecer no outono poderá mesmo ultrapassar os mil milhões de dólares. A notícia surge depois de a empresa de IA ter anunciado, na semana passada, a conclusão de uma ronda de financiamento de 65 mil milhões de dólares, que avaliou a empresa liderada por Dario Amodei em 900 mil milhões de dólares.

A operação contou com a participação de grandes investidores dos mercados públicos, como a Capital Group e a Baillie Gifford, além de sociedades de capital de risco e parceiros estratégicos como a Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital.

O ano de 2026 deverá ficar marcado por algumas das maiores ofertas públicas iniciais (IPO) de sempre, à medida que várias gigantes tecnológicas se preparam para entrar em bolsa.

Entre elas está a OpenAI, detentora do ChatGPT, recentemente avaliada em 852 mil milhões de dólares e ultrapassada na semana passada pela Anthropic como a startup mais valiosa do mundo. A empresa liderada por Sam Altman estará a preparar uma entrada em bolsa ainda este ano.

Também a SpaceX deu recentemente mais um passo nesse sentido. A empresa liderada por Elon Musk publicou, a 20 de maio, o prospeto que abre caminho ao que poderá tornar-se o maior IPO de sempre. A operação, prevista para junho, deverá permitir à empresa angariar cerca de 75 mil milhões de dólares, numa avaliação estimada em 1,75 biliões de dólares.

Esta segunda-feira, a Bloomberg noticiou ainda que a Anthropic deverá disponibilizar à Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) acesso ao Claude Mythos, o seu modelo de inteligência artificial especializado em cibersegurança, apresentado nos Estados Unidos em abril.

De acordo com a publicação, a empresa liderada por Dario Amodei permitirá que a ENISA utilize a ferramenta para identificar e explorar vulnerabilidades em sistemas informáticos, reforçando a cooperação entre a empresa e as autoridades europeias na área da segurança digital.