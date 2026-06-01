Banco de Fomento vai ter aumento de capital de 1,5 mil milhões até 2030

O Banco de Fomento apoiou 16 mil empresas, através de 18 mil operações, num volume de financiamento superior a 6,5 mil milhões de euros, e vai contar com um aumento de capital de 1,5 mil milhões de euros até 2030.

O aumento de capital já foi aprovado pelo Ministério da Economia e das Finanças e será posteriormente notificado à Comissão Europeia, “para não criar nenhum desequilibro de mercado”. Este ano, haverá um aumento de 100 milhões já em junho ou julho e mais 50 milhões no final do ano. Depois, em 2027, 2028 e 2029, haverá aumentos consecutivos de 450 milhões de euros até chegar aos dois mil milhões, tudo assegurado com verbas do Orçamento do Estado, explicou o CEO do Banco de Fomento, Gonçalo Regalado. Desta forma, o rácio de capital do banco são robustecidos num momento em que a instituição é cada vez mais chamada a participar com capital nas operações e não ser apenas uma gestora, com tudo fora do balanço.

Na apresentação de resultados de 2025, a instituição liderada por Gonçalo Regalado sublinha o “ano de mudança”, em que “foi possível consolidar o grupo de forma estrutural”, com destaque para quatro projetos estruturantes, como o Hospital de Lisboa Oriental, a linha de alta velocidade, os dois novos data centres em Lisboa e o Grande Prémio de F1. Este ano já há três novas operações estruturantes “em áreas onde o banco nunca esteve”. “O financiamento do consórcio da Volkswagen Autoeuropa, em que o BPF, com mais 4 bancos portugueses e o Banco Europeu de Investimento, mobilizámos 400 milhões de euros de financiamento para o novo carro elétrico, que traz um investimento de 626 milhões, que só foi formalizado agora”; “o financiamento do campus universitário, das residências universitárias do ISTEC, ou seja, o projeto que mobilizámos com o BEI” e “um grande projeto em Portugal, de mais de 160 milhões de euros, de energias renováveis num grande consórcio internacional para a construção de parques fotovoltaicos”, elencou o responsável.

Mas a atividade do banco concentra-se na economia real, ou seja, nas PME e micro empresas, com tickets médios de investimento de 200 mil euros, sobretudo na indústria, comércio e serviços. As garantias prestadas pelo Banco abrangem “todo o tecido empresarial”, mas as PME representam 97% do financiamento (5,06 mil milhões) e, em termos de número de empresas são mesmo 99%. Ou seja, só foram apoiadas 102 grandes empresas.

Gonçalo Regalado sublinhou o “crescimento histórico da atividade” e a forte aceleração da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, e revelou que o banco recebeu luz verde da Comissão Europeia para prolongar o mandato até final de 2032. Este é um processo normal de funcionamento dos bancos promocionais, explicou Gonçalo Regalado: o primeiro mandato de cinco anos, o segundo que pode ir de cinco a sete anos e um terceiro que poderá ser de dez anos, antes de passar a ser definitivo.

Em termos de resultados, o banco registou em 2025 uma quebra de 57% no seu resultado líquido (de 18,3 milhões para 7,8 milhões) e de 47% na margem financeira (de 17,4 milhões para 9,2 milhões), reflexo da descida das taxas de juro, justificou o novo CFO do banco Miguel Alves.

(Notícia atualizada com mais informação)