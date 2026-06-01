Bazooka assume redes sociais da Prévoir na celebração dos 30 anos da seguradora

A Bazooka desenvolveu os conteúdos "Inside Prévoir", que exploram os bastidores da empresa em eventos corporativos e até dinâmicas internas e vai dar a conhecer os mediadores.

A sucursal portuguesa do Groupe Prévoir confiou à agência de comunicação Bazooka a gestão das suas redes sociais de forma a reforçar a visibilidade da marca e aproximar o seu portfólio de produtos aos públicos do Facebook, Instagram e LinkedIn.

A agência está a desenvolver uma série de rubricas com conteúdos adaptados ao perfil dos seguidores e à natureza dos produtos da Prévoir, explicam em comunicado. Entre os formatos, destacam-se os conteúdos “Inside Prévoir”, que exploram os bastidores da empresa em eventos corporativos e até dinâmicas internas, e os conteúdos “Olá, Prévoir”, que dão a conhecer “um outro lado” dos mediadores da seguradora.

Segundo a Bazooka, estes formatos pretendem ser “fatores diferenciadores” para converter utilizadores em seguidores da marca nas redes sociais. A parceria surge sob o mote “30 anos a segurar o futuro”, que já pode ser vista nos canais digitais da seguradora.

Raquel Belard, cofundadora e gestora de projetos da Bazooka, sublinha que “o facto de a Prévoir estar há tanto tempo no mercado representa a confiança que as pessoas têm depositado, ao longo dos anos, nos seus serviços. A nossa missão é apenas fazer com que este trabalho tenha uma maior visibilidade e mostre determinados aspetos da marca que, até então, ainda não eram muito divulgados”, explica.

A Prévoir é uma seguradora que opera nas áreas de previdência, vida crédito, saúde, poupança e acidentes pessoais. Recentemente, a seguradora renovou o seu seguro de vida associado ao crédito habitação, o PRÉVOIR Vida Domus, permitindo aos consumidores escolher agora como pretendem que o capital do seguro evolua ao longo do contrato.