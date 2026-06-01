Cláudia Castanheira dos Santos é a nova sócia da Sérvulo

A Sérvulo & Associados integrou uma nova sócia no departamento de Direito Financeiro, Cláudia Castanheira dos Santos. A advogada transita da Morais Leitão.

“A integração da Cláudia Castanheira dos Santos é uma aposta estratégica para a Sérvulo. O seu percurso, a profundidade técnica que demonstra e a sua capacidade de liderança em operações estruturantes de elevada complexidade são um reforço determinante para a nossa equipa de Direito Financeiro e para a ambição que temos de continuar a ser parceiros de referência nas operações mais exigentes do mercado“, sublinha em comunicado o managing partner Manuel Magalhães.

Cláudia Castanheira dos Santos possui uma vasta experiência em financiamento estruturado e project finance. Tem ainda experiência em financiamento de projetos de parcerias público-privadas, financiamento imobiliário, bem como em reestruturação de dívida, tendo uma participação ativa em transações de private equity e fundos de investimento e possui uma vasta experiência em matéria societária e mercados de capitais.