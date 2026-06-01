Consumo de energia elétrica aumenta 3,6% até maio

O consumo de energia elétrica aumentou 3,6% nos primeiros cinco meses do ano em Portugal Continental, em termos homólogos, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela REN.

De acordo com a empresa gestora da rede elétrica, o consumo de eletricidade registou “um aumento de 3,8% em maio (ou 3,6%, considerando efeitos da temperatura e número de dias úteis), em comparação com o mesmo período do ano anterior”. Já nos primeiros cinco meses de 2026, verificou-se um “crescimento homólogo do consumo de 3,6% (3,4% com correção de temperatura e dias úteis)”.

De acordo com a REN, em maio “a produção renovável abasteceu 61% do consumo e a não renovável 11%, enquanto os restantes 28% corresponderam a energia importada”. Considerando o acumulado do ano, “a produção renovável abasteceu 73% do consumo de energia elétrica, com a hídrica a ser responsável por 32%, a eólica por 27%, a fotovoltaica por 10% e a biomassa com 5%”.

Por sua vez, a produção a gás natural abasteceu 15% do consumo, e os restantes 12% correspondem a saldo importador.

Segundo a REN, no período de janeiro a maio, “o índice de produtibilidade hidroelétrica registou 1,24, o de produtibilidade eólica 1,03 e o de produtibilidade solar 0,75”, sendo que a produção solar atingiu, em maio, “a ponta mais elevada de sempre, aproximando-se dos 3.400 MW [megawatts]”.

Já no mercado de gás natural, no mês passado, “o consumo registou uma contração homóloga de 11%, resultado de quebras de 1,9% no segmento convencional e de 31% no segmento de produção de energia elétrica”.

Nos primeiros cinco meses do ano, o consumo de gás registou, por sua vez, um crescimento de 8,9%, com “o segmento de produção de energia elétrica a crescer 36%, contrariando a ligeira contração de 0.5% no segmento convencional”.