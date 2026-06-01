Marketing

Continente entra em campo com “Bacalhau da Sorte”

 + M,

Com esta iniciativa, o Continente pretende reforçar o seu posicionamento como parceiro alimentar da Seleção Nacional, marcando presença num dos maiores momentos de mobilização nacional.

O bacalhau é o protagonista da campanha de apoio à Seleção para o Mundial 2026. A iniciativa pretende reforçar a ligação emocional da marca com os adeptos e a equipa das Quinas, capitalizando a superstição que associa o consumo de bacalhau a momentos de sucesso no futebol português.

“Reza a lenda que, em 1966, os jogadores comeram bacalhau antes de todos os jogos – exceto antes do fatídico encontro frente à Inglaterra. Coincidência? Em 2002, diz-se que apenas um jogador não tocou na travessa. Em 2004, há quem brinque que o bacalhau “foi intercetado” pela Grécia. Já em 2016, contam-se histórias de barriga cheia… antes de uma vitória histórica”, recorda a insígnia.

Aproveitando então a fronteira entre tradição, memória coletiva e superstição, o Continente entra em campo com o “Bacalhau da Sorte”, “um novo ritual pensado para dar sorte à Nossa Seleção e unir os portugueses à mesa, nos dias de jogo, rumo à vitória”.

O “Bacalhau da Sorte” é disponibilizado na forma de bacalhau espiritual, uma receita familiar escolhida por ser uma das de maior sucesso na Cozinha Continente.

A iniciativa é acompanhada por uma campanha multimeios assinada pela Fuel. “Acreditamos que há rituais que passam de geração em geração e o de comer bacalhau é um dos que melhor nos definem. E quando nos juntamos e torcemos por Portugal, alimentamos a crença de que, unidos, vamos sempre mais longe.

O “Bacalhau da Sorte” é, por isso, um convite a viver tudo isto de forma ainda mais intensa para apoiar a vitória da Seleção Nacional”, justifica, citada em comunicado, Filipa Appleton, head of brand & marketing do Continente,

Com esta iniciativa, o Continente pretende reforçar o seu posicionamento como parceiro alimentar da Seleção Nacional, marcando presença num dos maiores momentos de mobilização nacional.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Continente entra em campo com “Bacalhau da Sorte”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Pessoas +M
Leonor Garcia Marques, da Vodafone, na primeira pessoa

Com o início de ano marcado pelos efeitos da Kristin e a continuação da campanha de Natal sobre a misoginia, Leonor Garcia Marques, diretora de marca da Vodafone, antecipa os próximos meses.

Rafael Correia,

Marketing
“É sempre a ganhar”: Santander lança programa de loyalty

Com criatividade da Publicis e a participação de influenciadores, o banco promete converter o uso de produtos e serviços em benefícios reais.

+ M,

Negócios +M
Publicidade gera valor económico e sustenta democracia

"É um círculo vicioso: se há grandes anunciantes há grandes grupos de media, com grandes grupos de media há grandes partidos centrais", aponta o CEO da Unilever na apresentação do estuda da APAN.

Carla Borges Ferreira,