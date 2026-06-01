Continente entra em campo com “Bacalhau da Sorte”
Com esta iniciativa, o Continente pretende reforçar o seu posicionamento como parceiro alimentar da Seleção Nacional, marcando presença num dos maiores momentos de mobilização nacional.
O bacalhau é o protagonista da campanha de apoio à Seleção para o Mundial 2026. A iniciativa pretende reforçar a ligação emocional da marca com os adeptos e a equipa das Quinas, capitalizando a superstição que associa o consumo de bacalhau a momentos de sucesso no futebol português.
“Reza a lenda que, em 1966, os jogadores comeram bacalhau antes de todos os jogos – exceto antes do fatídico encontro frente à Inglaterra. Coincidência? Em 2002, diz-se que apenas um jogador não tocou na travessa. Em 2004, há quem brinque que o bacalhau “foi intercetado” pela Grécia. Já em 2016, contam-se histórias de barriga cheia… antes de uma vitória histórica”, recorda a insígnia.
Aproveitando então a fronteira entre tradição, memória coletiva e superstição, o Continente entra em campo com o “Bacalhau da Sorte”, “um novo ritual pensado para dar sorte à Nossa Seleção e unir os portugueses à mesa, nos dias de jogo, rumo à vitória”.
O “Bacalhau da Sorte” é disponibilizado na forma de bacalhau espiritual, uma receita familiar escolhida por ser uma das de maior sucesso na Cozinha Continente.
A iniciativa é acompanhada por uma campanha multimeios assinada pela Fuel. “Acreditamos que há rituais que passam de geração em geração e o de comer bacalhau é um dos que melhor nos definem. E quando nos juntamos e torcemos por Portugal, alimentamos a crença de que, unidos, vamos sempre mais longe.
O “Bacalhau da Sorte” é, por isso, um convite a viver tudo isto de forma ainda mais intensa para apoiar a vitória da Seleção Nacional”, justifica, citada em comunicado, Filipa Appleton, head of brand & marketing do Continente,
