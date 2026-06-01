Depósitos das empresas com maior subida em quatro anos

As famílias e as empresas voltaram a fazer mais depósitos nos bancos portugueses no quarto mês do ano. No final de abril, o stock de depósitos de particulares totalizava 202,6 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 960 milhões do que em março, segundo o Banco de Portugal (BdP).

Comparativamente ao mesmo período do ano passado, o montante total de depósitos das famílias subiu 4,9%, acima do ritmo de março (+4,8%). “Esta subida refletiu aumentos de 421 milhões de euros nas responsabilidades à vista (maioritariamente depósitos à ordem) e de 539 milhões nos depósitos a prazo (que incluem depósitos com prazo acordado e depósitos com pré-aviso)”, explica o BdP.

Quanto aos depósitos das empresas, cresceram a um ritmo superior (+12,6%) e inclusive registaram a maior taxa de crescimento desde abril de 2022, de acordo com os dados publicados esta segunda-feira pelo BdP. O stock de depósitos das empresas nos bancos atingiu os 78,9 mil milhões de euros no final de abril, perfazendo mais 1,5 mil milhões do que no mês anterior.

As subidas ocorreram após os juros dos depósitos terem dado o maior salto em mais de dois anos. Em março, a remuneração dos depósitos a prazo voltou a subir pelo segundo mês seguido. A taxa de juro de novas aplicações deu mesmo o maior salto desde outubro de 2023, um movimento provocado pela escalada das Euribor naquele mês devido à guerra no Irão e à subida dos preços do petróleo, que levou o mercado a antecipar uma subida dos juros oficiais do Banco Central Europeu.

Notícia em atualizada às 12h12 com mais informação