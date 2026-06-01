Desemprego recua em Portugal e mantém-se abaixo da média da União Europeia

Apesar dos desafios internacionais, os mercados de trabalho europeus estão a dar sinais de resiliência. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, a taxa de desemprego tanto da União Europeia como da Zona Euro não se alterou em abril face ao mês anterior e em comparação com o mesmo mês de 2025. Em Portugal, esse indicador recuou, mantendo-se, assim, abaixo das médias comunitária e da área da moeda única.

“Em abril de 2026, a taxa de desemprego da Zona Euro situou-se em 6,3%, estável em comparação com março de 2026, bem como com abril de 2025. A taxa de desemprego da União Europeia foi de 6,0% em abril, também estável em comparação com março de 2026 e com abril de 2025″, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Entre os vários Estados-membros, a Finlândia destacou-se como o país europeu com a taxa de desemprego mais expressiva (10,7%), seguindo-se Espanha (10,3%) e Grécia (9,5%).

Já a Bulgária, a Polónia e a Chéquia foram os Estados-membros do bloco comunitário que registaram as taxas de desemprego mais baixas em abril (2,8%, 3% e 3,1%, respetivamente).

E Portugal? Conforme já tinha indicado o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego situou-se por cá em 5,7% em abril, o que corresponde a um recuo de 0,1 pontos percentuais em cadeia e 0,5 pontos percentuais em termos homólogos. Portugal manteve-se, assim, abaixo da média da União Europeia e da Zona Euro.

Por outro lado, no que diz respeito ao desemprego jovem, o Eurostat avança que em abril a taxa do bloco comunitário foi de 15,1%, recuando face aos 15,6% registados no mês anterior. Já a taxa da área da moeda única foi de 14,7%, também abaixo dos 15,1% verificados em março.

Em Portugal, a taxa de desemprego jovem foi de 17,9%, o correspondente ao valor mais baixo desde outubro de 2022, segundo o INE.

Entre os vários países do Velho Continente, a Suécia registou a taxa de desemprego jovem mais elevada em abril (24,6%). Também no topo da tabela, aparecem Espanha (23,7%), a Finlândia (22,4%) e França (21,4%).

Já a Alemanha verificou a taxa de desemprego jovem mais baixa do bloco comunitário (7,2%). Na base da tabela, aparecem também a Letónia (8,2%), os Países Baixos (8,7%) e Malta (9,1%), de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat.