Dívida pública sobe em abril pelo quarto mês consecutivo e supera 287 mil milhões de euros

A dívida pública subiu em abril pelo quarto mês consecutivo, refletindo uma maior procura por certificados de aforro e o crescimento dos títulos de dívida, mostram os dados do Banco de Portugal divulgados esta segunda-feira.

Os dados do regulador bancário revelam que a dívida das administrações públicas, na ótica de Maastricht, a que conta para as regras orçamentais europeias, aumentou 3,9 mil milhões de euros, para 287,1 mil milhões de euros.

Os dados do supervisor apontam para um aumento de 3,5 mil milhões de euros nos títulos de dívida, o que contribuiu, em grande medida, para o crescimento da dívida pública. Desse montante, 2,5 mil milhões de euros diziam respeito a dívida de curto prazo e os restantes mil milhões a dívida de longo prazo.

Evolução mensal da dívida pública:

“Adicionalmente, registou-se um incremento das responsabilidades em depósitos (+0,5 mil milhões de euros), maioritariamente associado à subscrição de certificados de aforro“, acrescenta o Banco de Portugal, na nota divulgada esta manhã. Note-se que, só em abril, os dados do banco central contabilizam mais 537 milhões de euros nestes produtos face ao mesmo mês do ano passado.

Por sua vez, os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 23,9 mil milhões de euros, correspondendo a um aumento de 3,9 mil milhões relativamente a março. Deduzida desses depósitos, a dívida pública manteve-se em 263,2 mil milhões de euros.