Duarte Pacheco é o novo Senior Strategic Adviser da Almeida & Associados

A sociedade de advogados Almeida & Associados integra Duarte Pacheco na qualidade de Senior Strategic Adviser, reforçando a sua capacidade de aconselhamento “a clientes em matérias que exigem experiência económica, conhecimento institucional e visão internacional”, segundo comunicado do escritório.

A chegada de Duarte Pacheco representa “um reforço estratégico para a sociedade de advogados, num contexto em que empresas e clientes particulares enfrentam desafios cada vez mais exigentes, tanto no plano nacional como no internacional. A sua experiência em contextos políticos, económicos e multilaterais permitirá à Almeida & Associados consolidar uma abordagem integrada no apoio a clientes com operações, investimentos ou interesses em diferentes mercados”.

Duarte Pacheco foi deputado à Assembleia da República da VI à XV Legislatura e exerceu funções como Secretário da Mesa da Assembleia da República. Entre 2020 e 2023, presidiu à União Interparlamentar, organização internacional que promove o diálogo e a cooperação entre parlamentos em todo o mundo.

“Inicio funções na Almeida & Associados com a convicção de integrar uma equipa competente, tecnicamente preparada e com grande credibilidade junto dos seus clientes. Esta é uma sociedade com uma visão clara, assente na proximidade, no rigor e na capacidade de prestar aconselhamento jurídico especializado em áreas tão relevantes como o direito fiscal, o direito do desporto, a imigração e o imobiliário”, afirma Duarte Pacheco.

No plano profissional, integrou os quadros do Banco Português do Atlântico e desempenhou funções de consultoria nas empresas Leadership, DHVMC e Deloitte. Foi ainda assistente convidado nas universidades Lusíada, Moderna e Atlântica.

“A integração de Duarte Pacheco representa um reforço muito relevante para a Almeida & Associados. A sua experiência no domínio público, económico e internacional, acrescenta uma dimensão estratégica ao trabalho que desenvolvemos junto dos nossos clientes e reforça a nossa capacidade de resposta em contextos cada vez mais complexos e globais”, afirma Gonçalo Almeida, CEO & Partner Fundador da Almeida & Associados.

Fundada em 2009, a Almeida & Associados conta atualmente com uma equipa de advogados especializados em diversas áreas, tais como o Direito do Desporto, o Direito Imobiliário, o Direito de Imigração, o Direito Comercial e o Direito Fiscal, apoiada por uma equipa administrativa multidisciplinar.