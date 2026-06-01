“É sempre a ganhar”: Santander lança “maior programa de loyalty da banca” com campanha da Publicis

Com criatividade da Publicis e a participação de influenciadores, o banco promete converter o uso de produtos e serviços em benefícios reais.

O Santander Portugal está a lançar o Santander Rewards, programa de fidelização apresentado como “o maior e mais inovador programa de loyalty da banca em Portugal”. A iniciativa é acompanhada por uma campanha multimeios que pretende mostrar como a relação com o banco se pode transformar em benefícios reais para o quotidiano das famílias.

“O Santander Rewards é mais do que um programa de pontos. É uma nova forma de relação com os nossos clientes, desenhada para transformar cada interação com o Santander em valor real. A nossa ambição é ser o banco do dia a dia, que está presente nas escolhas simples, que é capaz de surpreender com benefícios que os clientes realmente valorizam e que dá confiança nos grandes projetos de vida”, refere Isabel Guerreiro, CEO do Santander Portugal”, refere Isabel Guerreiro, CEO do Santander Portugal, citada em comunicado.

Com o conceito criativo “Com o Santander Rewards, é sempre a ganhar”, a campanha é assinada Publicis. A estratégia de comunicação foca-se na proximidade e no humor, utilizando três vídeos que ilustram como gestos simples do dia a dia – como fazer pagamentos ou domiciliar o ordenado – se podem converter em vantagens concretas.

Luana do Bem (humorista), Vasco Pereira Coutinho (ator e humorista) e Maria Felner (criadora de conteúdos digitais) dão vida à campanha nas redes sociais. “Cada um interpreta uma personagem distinta e mostra, com humor e proximidade, como é possível ganhar mais valor no dia a dia com o Santander Rewards”, descreve o banco.

O programa assenta na ideia de que quanto maior for a relação do cliente com o Santander, maiores poderão ser os benefícios. Entre os parceiros do programa estão marcas como Repsol, Nos, Darty, Leroy Merlin, Agência Abreu e Benecar.