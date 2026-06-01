Easyjet nega conversações com fundo Castlelake sobre possível aquisição

A companhia aérea britânica low-cost Easyjet garantiu esta segunda-feira que o Conselho de Administração não manteve conversações, nem recebeu qualquer oferta de aquisição do fundo de investimento norte-americano Castlelake, tendo classificado uma eventual proposta como “altamente oportunista”.

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, a empresa referiu que tomou nota do anúncio feito na sexta-feira pela Castlelake de que estava a considerar apresentar uma eventual oferta pela Easyjet, e salientou que está focada em gerar lucros para os acionistas e que considerará qualquer proposta, caso venha a ser recebida.

No entanto, a companhia aérea classificou uma eventual proposta como oportunista, uma vez que os preços das ações estão temporariamente em baixa devido à atual situação no Médio Oriente e ao seu impacto na confiança dos consumidores em relação aos preços dos combustíveis.

O fundo Castlelake revelou na sexta-feira à noite, após o encerramento da bolsa de valores de Londres, que se encontrava nas fases iniciais de análise de uma oferta pela Easyjet, mas que ainda não tinha contactado o Conselho de Administração da empresa.

A companhia low-cost, com sede em Luton (nos arredores de Londres), salientou também que “tem em conta os consideráveis desafios regulamentares, financeiros e de execução associados a uma eventual aquisição”.

A Easyjet recordou que a Castlelake tem até 26 de junho para apresentar uma oferta firme ou retirar-se, de acordo com as regras de aquisição do Reino Unido.