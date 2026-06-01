EDP quer vender quase metade dos ativos de geração distribuída. Pode arrecadar 200 milhões

A elétrica EDP prepara-se para iniciar o processo de venda de uma participação nos seus ativos ibéricos de geração distribuída, segundo pessoas com conhecimento do processo, citadas pela agência Bloomberg. A empresa portuguesa pode arrecadar 200 milhões de euros, caso concretize o negócio.

A informação é partilhada esta segunda-feira pela agência de notícias Bloomberg. De acordo com a publicação, estão à venda ativos do portefólio que servem clientes industriais e comerciais, com uma capacidade total de 500 megawatts. A Bloomberg relata que a EDP tem como objetivo alienar uma participação de 49% por um montante que pode ascender a 200 milhões de euros (233 milhões de dólares), afirmaram as mesmas fontes, que pediram o anonimato dado o caráter confidencial das informações partilhadas.

Contactada pela agência de notícias, a EDP declinou comentar a informação. A Bloomberg frisa que ainda estão a decorrer negociações, e que a elétrica pode não chegar a avançar com o negócio.

A geração distribuída consiste em produzir energia renovável em pequena escala e em localizações próximas dos consumidores, e é geralmente designada de autoconsumo. Cerca de 2,5 mil milhões de euros do investimento previsto pela EDP para o horizonte entre 2023 e 2026 foi reservado para projetos de geração distribuída. Este montante corresponde a 12% do investimento total previsto para estes anos, de acordo com a Bloomberg.

No mês passado, a Bloomberg já havia noticiado que a EDP estava a tentar vender parte do respetivo portefólio de geração distribuída, mas noutra geografia: os Estados Unidos. Do lado de lá do Atlântico, a venda potencial inclui também 500 megawatts de ativos operacionais e em construção, assim como um portefólio em desenvolvimento de cerca de 1 gigawatt.