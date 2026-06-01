Ataque ao Irão

Direto EUA e Irão trocam novos ataques apesar do cessar-fogo. Israel avança no Líbano

  • ECO
  • 10:00

Forças norte-americanas realizaram novos ataques durante o fim de semana no sul do Irão, visando sistemas de radar e controlo de drones, apesar do cessar-fogo em vigor entre os dois países.

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