Fabricante de munições checo quer adquirir parte da franco-alemã KNDS

O Czechoslovak Group (CSG) procura fechar um acordo com a franco-alemã KNDS para adquirir uma participação na fabricante de tanques, depois de Paris e Berlim terem começado a negociar, separadamente, uma participação de 40% no grupo.

Michal Strnad, presidente executivo e proprietário do CSG, afirmou que um acordo com a KNDS, fabricante do tanque Leopard 2, um dos mais vendidos do mundo, reforçaria a presença da empresa checa na França e na Alemanha, descrevendo os dois negócios como “muito complementares”, citado pelo Financial Times.

“Teoricamente, nós [KNDS e CSG] somos muito, muito complementares. Há sinergias desde o primeiro dia, em termos de portefólio, vendas, mercados, números de produção, tudo faria muito sentido” sublinhou Strnad, alertando que as partes ainda estão “em negociações”.

O grupo, com sede em Praga, também pretende adquirir ações da KNDS detidas por famílias alemãs que deverão vender participações como parte da oferta pública inicial (IPO) planeada para este verão. A KNDS pressionou o governo alemão a tomar uma decisão sobre a compra de participações no grupo, antes da sua ida para Bolsa de Berlim.

“A Europa ainda precisa de uma integração industrial muito mais profunda e de cooperação transfronteiriça na área da defesa se quiser alcançar escala, resiliência e competitividade suficientes”, afirmou Michal Strnad, citado pelo jornal britânico.

O líder do Czechoslovak Group, que realizou o maior IPO de sempre de uma empresa de defesa, antecipou que a reestruturação da estrutura acionária da KNDS faria parte de uma rodada de consolidação mais ampla no setor de defesa europeu.